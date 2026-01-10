Científicos desarrollan modelo para predecir el envejecimiento de órganos

Un equipo de científicos chinos desarrolló un modelo capaz de predecir con precisión el envejecimiento de trece órganos clave del cuerpo humano. El estudio, liderado por el profesor Yang Tielin y reportado por el Diario de Ciencia de China, representa un avance en la comprensión del envejecimiento biológico a nivel de órganos individuales.

La investigación se basó en un exhaustivo análisis genómico que identificó 119 loci genéticos asociados al proceso de envejecimiento. De este total, solo 27 están vinculados al envejecimiento de múltiples órganos, lo que confirma que la regulación genética varía significativamente según la parte del cuerpo.

El equipo logró aislar 554 genes específicos que actúan como marcadores de riesgo. Estos genes permiten entender los mecanismos moleculares que degradan cada órgano de manera individual, explicando por qué diferentes tejidos del mismo organismo envejecen a ritmos distintos.

El modelo desarrollado tiene aplicaciones clínicas directas, más allá de determinar la edad biológica. Permite identificar grupos de alto riesgo de sufrir enfermedades crónicas antes de que los síntomas o el daño sean irreversibles. También aclara cómo el envejecimiento acelerado de un órgano específico puede desencadenar patologías crónicas.

El estudio aportó evidencia científica sobre el impacto diferencial de factores externos, como el tabaquismo, en distintos órganos.

Los investigadores demostraron cómo este hábito acelera el envejecimiento en órganos específicos, afectando más allá de los pulmones. (Foto: Especial)

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, sienta las bases para estrategias antienvejecimiento personalizadas en el futuro. Al conocer las vías moleculares que fallan en un órgano determinado, podrían desarrollarse tratamientos diseñados específicamente para proteger o «rejuvenecer» ese tejido antes de que su deterioro derive en una falla sistémica.

Este enfoque representa un cambio paradigmático, ya que la ciencia anterior se centraba principalmente en el envejecimiento general del organismo o en órganos aislados. El nuevo modelo permite una medicina de precisión orientada a intervenir de manera temprana y específica en los procesos de desgaste biológico.

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