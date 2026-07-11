Científicos desarrollan procesador Morpheus que frustra ataques informáticos

Un equipo de la Universidad de Michigan desarrolló Morpheus, un procesador seguro que frustra los intentos de piratería al cambiar aleatoriamente su estructura subyacente, lo que hace que sea prácticamente imposible de piratear. El verano pasado, 525 investigadores de seguridad pasaron tres meses intentando piratear el procesador y todos los intentos contra Morpheus fracasaron, en un estudio patrocinado por la Agencia del Programa de Investigación Avanzada de Defensa de EE. UU. (DARPA), que dio a conocer los resultados del programa en enero de 2021.

(Foto: Especial)

Un procesador es la pieza de hardware que ejecuta programas de software, y un procesador seguro tiene el potencial de proteger cualquier software que se ejecute en él de ataques. Para detener los ataques, Morpheus aleatoriza los detalles de implementación de la microarquitectura para convertir el sistema en un rompecabezas que los piratas informáticos deben resolver antes de realizar exploits de seguridad. De una máquina Morpheus a otra, detalles como los comandos que ejecuta el procesador o el formato de los datos del programa cambian de forma aleatoria, sin afectar el software que se ejecuta en el procesador. Con Morpheus, los hackers se enfrentan a una computadora nunca antes vista y que nunca se volverá a ver.

Un hacker experto podría realizar ingeniería inversa en una máquina Morpheus en pocas horas si tuviera la oportunidad, pero Morpheus cambia la microarquitectura cada pocos cientos de milisegundos, por lo que los atacantes no solo deben aplicar ingeniería inversa, sino hacerlo muy rápido. El nuevo procesador seguro frustra a los piratas informáticos al cambiar su estructura subyacente, protegiendo cualquier software vulnerable que se ejecute en él. El enfoque típico de seguridad informática corrige vulnerabilidades de software individuales, pero Morpheus adopta un enfoque distinto al aumentar el procesador subyacente para evitar que los atacantes injerten malware.

Durante mucho tiempo, los diseñadores de procesadores consideraron la seguridad como un problema de los programadores de software, pero recientemente los diseñadores han descubierto que el hardware puede ayudar a proteger el software. Morpheus adopta un enfoque notablemente diferente al ignorar los errores y aleatorizar su implementación interna para frustrar la explotación. Los investigadores están analizando cómo aplicar los aspectos de diseño fundamentales de Morpheus para proteger datos confidenciales en dispositivos personales y en la nube, aleatorizando los datos de manera que mantengan la privacidad sin ser una carga para los programadores.

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