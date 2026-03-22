Científicos desarrollan recubrimiento nanométrico de sulfuro de zirconio

Un equipo de investigadores de la Universidad de Arkansas ha desarrollado un recubrimiento nanométrico de sulfuro de zirconio (ZrS₂) que permite a las baterías de litio superar los 1,000 ciclos de carga, multiplicando por cinco la vida útil de los cátodos convencionales. El avance, que aborda uno de los principales obstáculos para la expansión de los vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos, se centra en mejorar los cátodos de óxidos metálicos con estructura en capas, particularmente el material NMC811 (níquel-manganeso-cobalto) , muy valorado por su alta densidad energética y coste contenido.

Varias empresas tecnológicas y fabricantes de baterías ya exploran probar estos recubrimientos en celdas comerciales de mayor tamaño. (Foto: Especial)

El talón de Aquiles de este material es que durante los ciclos de carga y descarga libera pequeñas cantidades de oxígeno reactivo, que reacciona con el electrolito generando gases y compuestos que aceleran la degradación y pueden generar riesgos de seguridad. El recubrimiento, de apenas dos nanómetros de grosor (equivalente a dos mil millonésimas de metro), actúa como un «capturador» de oxígeno: cuando el cátodo libera oxígeno, este reacciona con el sulfuro de zirconio transformándose en sulfato de zirconio, un compuesto químicamente más estable, protegiendo así el electrolito y reduciendo las reacciones químicas que deterioran el sistema.

Además, el recubrimiento ayuda a estabilizar la interfaz entre cátodo y electrolito, reducir la aparición de microfracturas en el material y mantener la estructura cristalina del cátodo durante los ciclos. Las pruebas de laboratorio muestran que un cátodo NMC811 sin protección soporta alrededor de 200 ciclos antes de degradarse significativamente, mientras que con el recubrimiento el rendimiento se mantiene durante más de 1,000 ciclos, conservando el 60% de su capacidad incluso después de 1,300 ciclos.

Esta mejora en durabilidad también incrementa la estabilidad térmica y química, factores clave para evitar fallos o incendios. El trabajo se inscribe en la ingeniería de interfaces en baterías, una estrategia prometedora para mejorar las baterías actuales sin cambiar completamente su arquitectura. Los investigadores han demostrado que otros sulfuros como Li₂S, ZnS o Cu₂S podrían comportarse de forma similar, abriendo nuevas líneas de investigación.

El proceso utilizado, conocido como deposición por capas atómicas (ALD) , ya se emplea en la microelectrónica, lo que sugiere viabilidad para escalar la tecnología a nivel industrial.

De aplicarse, esta tecnología podría aumentar la vida útil de los coches eléctricos, mejorar el rendimiento de sistemas de almacenamiento solar, reducir la frecuencia de reemplazo en electrónica de consumo y disminuir la presión sobre la minería de materiales críticos, contribuyendo así a la transición energética con baterías que duren más tiempo.

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