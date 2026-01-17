Científicos desarrollan spray que aumenta la resistencia de los tomates a la sequía

Un equipo de investigadores de Valencia, integrado por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa GalChimia, ha creado un spray que mejora la capacidad del tomate para resistir periodos de falta de agua. El producto se aplica directamente sobre las hojas y activa los mecanismos de defensa naturales de la planta.

El spray también ha sido probado con éxito en otros cultivos como el trigo y la vid. (Foto: Especial)

El desarrollo se basa en una molécula sintética llamada iCB, diseñada para potenciar la acción del ácido abscísico, una hormona vegetal que regula la respuesta de la planta ante el estrés hídrico. Una vez aplicado, el compuesto se une a los receptores de esta hormona, activando el sistema de defensa. Esto permite que la planta cierre sus estomas (los poros de las hojas) de manera más efectiva para conservar agua, sin detener por completo el proceso de fotosíntesis necesario para su crecimiento.

Los resultados de la investigación, publicados en la revista Molecular Plant, demuestran que los tomates tratados con el spray iCB pueden soportar largos periodos sin riego, mantienen la actividad fotosintética y se recuperan más rápido cuando se restablece el agua. Además de estimular el cierre estomático, el compuesto activa genes que favorecen la producción de sustancias protectoras, como la prolina y la rafinosa, que ayudan a estabilizar las células en condiciones de sequía.

Una ventaja clave de esta tecnología es que actúa externamente, sin necesidad de modificar el ADN de las plantas, lo que la hace compatible con la agricultura convencional y evita los trámites regulatorios asociados a los organismos genéticamente modificados. La molécula iCB ya cuenta con patente para su uso agrícola. Este avance se presenta como una herramienta potencial para mitigar el impacto de las sequías, cada vez más frecuentes y prolongadas, en la producción agrícola.

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