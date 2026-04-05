Científicos desarrollan tecnología para almacenar CO₂ en zonas áridas con mínimo consumo de agua

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Islandia han desarrollado y probado en Arabia Saudí un prototipo para almacenar dióxido de carbono (CO₂) en rocas sin apenas depender de agua externa, lo que permitiría aplicar esta tecnología en zonas áridas. Los resultados del proyecto piloto a escala industrial en Jizan (oeste de Arabia Saudí), una región con grandes fuentes puntuales de emisión de CO₂ (como refinerías de petróleo) pero sin acuíferos salinos ni trampas sedimentarias, fueron publicados en la revista Nature.

El hallazgo abre nuevas posibilidades para aplicar estrategias de captura y almacenamiento de carbono en regiones áridas donde antes no era viable técnicamente. (Foto: Especial)

La captura y almacenamiento de carbono (CAC) en rocas permite, en determinadas condiciones, solidificar el CO₂ y mantenerlo estable durante más de 200 millones de años. Sin embargo, cada entorno geológico requiere una solución distinta. Mientras que algunas regiones contienen acuíferos salinos adecuados para el almacenamiento tradicional (que puede requerir entre 20 y 50 veces más agua que la masa de CO₂ almacenada), otras carecen de dichas capas impermeables.

Los investigadores descubrieron que un enfoque de inyección de CO₂ basado en la recirculación de fluidos subterráneos puede eliminar la necesidad de agua externa. Según Eric H. Oelkers, uno de los autores del estudio, aproximadamente el 70% del CO₂ capturado se incorporó a la roca en un plazo de diez meses, «lo que demuestra la viabilidad del almacenamiento de carbono mineral en regiones en las que el acceso a los recursos hídricos puede ser limitado».

Oelkers y sus colegas insisten, no obstante, en que el desarrollo de esta tecnología no sustituye la reducción de emisiones de dióxido de carbono para mitigar el cambio climático, sino que se trata de una medida de mitigación complementaria.

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