Científicos desarrollan un nuevo ánodo para baterías más seguras

Investigadores de la Universidad de Tohoku en Japón han desarrollado un nuevo material para los ánodos de las baterías de iones de litio, denominado Mg4C60, que podría reemplazar al grafito convencional y superar algunos de sus principales problemas. El avance, liderado por el profesor Hao Li y publicado en el Journal of the American Chemical Society, consiste en un marco de fulereno unido covalentemente mediante átomos de magnesio.

El equipo de Tohoku ya planea expandir esta estrategia de puente covalente a una gama más amplia de estructuras de carbono y otros tipos de fulerenos. (Foto: Especial)

El fulereno, una molécula esférica de carbono (C60), se había considerado durante años como un material anódico ideal por sus propiedades, pero su uso comercial era inviable porque los compuestos de fuleruro se disolvían en el electrolito de las baterías, lo que provocaba una rápida pérdida de capacidad y el colapso estructural. El equipo japonés resolvió este problema histórico utilizando magnesio para crear puentes químicos covalentes extremadamente resistentes entre las esferas de fulereno. Estas uniones actúan como un andamiaje que mantiene la integridad del material, evitando que se disuelva y permitiendo que la batería opere durante miles de ciclos sin degradarse.

Esta estabilidad estructural resuelve dos desafíos clave de las baterías actuales. Por un lado, elimina el riesgo de enchapado de litio, un fenómeno peligroso en el que los iones de litio se acumulan en la superficie del ánodo de grafito en lugar de integrarse, lo que limita la velocidad de carga y puede causar cortocircuitos e incendios. El nuevo material permite un mecanismo de integración de iones mucho más eficiente y seguro, lo que abre la puerta a velocidades de carga ultrarrápidas donde un vehículo eléctrico podría recuperar una gran parte de su autonomía en una fracción del tiempo actual.

En paralelo, científicos de la Universidad POSTECH en Corea del Sur han presentado una tecnología complementaria que utiliza campos magnéticos para controlar el flujo de iones dentro de la batería. Su sistema, denominado «magneto-conversión», emplea ferrita de manganeso ferromagnética y ha logrado una capacidad de almacenamiento cuatro veces superior a la de los ánodos de grafito comerciales. Además, esta tecnología previene mecánicamente el crecimiento de las peligrosas dendritas de litio (estructuras en forma de aguja que pueden perforar los separadores internos y causar incendios), manteniendo una alta eficiencia durante más de 300 ciclos.

El equipo de la Universidad de Tohoku planea ahora expandir esta estrategia de puentes covalentes a otras estructuras de carbono para crear una familia de materiales anódicos estables. Ya están estableciendo alianzas con socios industriales para evaluar la escalabilidad del Mg4C60 e integrarlo en formatos de celdas comerciales, con el objetivo de probarlo en prototipos reales de vehículos eléctricos durante 2026. La combinación de estos avances apunta hacia una nueva generación de baterías que sean más seguras, de mayor capacidad y capaces de cargarse mucho más rápido, eliminando algunos de los principales obstáculos para la adopción masiva de los vehículos eléctricos.

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