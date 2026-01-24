Científicos desarrollan un snack de mozzarella liofilizada con alto valor nutricional

Un equipo del Instituto de Alimentos del INTA Castelar en Argentina ha creado un producto alimenticio novedoso: chips de mozzarella liofilizada con un alto valor nutricional. Este desarrollo, resultado de más de tres años de investigación, busca concentrar los principales beneficios de la leche en un snack práctico, estable a temperatura ambiente y que no requiere cadena de frío, pensado especialmente para reforzar programas de alimentación.

El proyecto surgió para abordar una necesidad logística concreta: garantizar el acceso a los nutrientes de los lácteos en contextos donde la refrigeración es limitada o inexistente. (Foto: Especial)

El proceso consiste en aplicar liofilización a fetas finas de queso mozzarella de alta calidad. Esta técnica de deshidratación a bajas temperaturas permite retirar el agua sin alterar significativamente las propiedades nutricionales ni sensoriales del queso, resultando en chips crujientes elaborados únicamente con queso, sin agregados artificiales ni conservantes.

Según los investigadores, una porción de aproximadamente 20 gramos (equivalente a unos 12 chips) aporta un valor nutricional comparable al de un vaso de leche. En este formato se concentran proteínas de alto valor biológico, calcio, vitaminas y minerales esenciales, lo que lo hace particularmente relevante para el crecimiento y desarrollo infantil. El producto es además libre de gluten y no contiene almidones, ampliando su potencial de consumo.

Un objetivo social central del desarrollo es su aplicación en programas de alimentación escolar, sobre todo en zonas rurales, comunidades alejadas o regiones con dificultades logísticas. Al no requerir refrigeración, el producto simplifica enormemente el almacenamiento, la distribución y reduce costos operativos y riesgos sanitarios, permitiendo que los nutrientes lácteos lleguen a más niños.

El proyecto se encuentra actualmente en una etapa precomercial y listo para la transferencia tecnológica. El INTA informa que ya hay empresas interesadas en su producción industrial, y el desarrollo está abierto a alianzas con pymes, cooperativas y otros actores de la cadena láctea. Un aspecto destacado es que el proceso de liofilización no requiere equipamiento importado ni inversiones extraordinarias, ya que la tecnología puede ser provista por fabricantes nacionales, facilitando la adopción por parte de empresas locales y agregando valor en origen.

Para los científicos del INTA, este proyecto sintetiza una triple dimensión: nutricional, tecnológica y social. Por un lado, crea un alimento saludable y de larga duración; por otro, impulsa la innovación dentro de la industria alimentaria nacional; y simultáneamente, contribuye a mejorar el acceso a nutrientes esenciales en poblaciones con mayores necesidades, reflejando el rol de la ciencia pública aplicada a problemas concretos.

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