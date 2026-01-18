Científicos descubren que los arrecifes de coral imponen ritmo a la vida microbiana

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Haifa ha revelado que los arrecifes de coral regulan activamente la vida microscópica en las aguas que los rodean, imponiendo ciclos diarios claros en la abundancia y composición de las comunidades microbianas. La investigación, publicada en la revista Science Advances, monitoreó las poblaciones microbianas sobre un arrecife en el norte del Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo, y las comparó con aguas abiertas cercanas durante las estaciones de invierno y verano.

Este patrón indica que la depredación es una fuerza clave que impulsa los cambios microbianos diarios.(Foto: Especial)

Los hallazgos indican que el arrecife no es un hábitat pasivo, sino que estructura activamente la vida microbiana en el tiempo mediante procesos como el pastoreo, la depredación e interacciones con microbios asociados. Las aguas sobre el arrecife contenían consistentemente menos bacterias y microalgas que las aguas abiertas, lo que sugiere una eliminación activa por parte de los organismos del arrecife.

Uno de los cambios más marcados se observó en los protistas heterótrofos, depredadores microscópicos que se alimentan de bacterias y cuyas poblaciones aumentaron drásticamente durante la noche, en algunos casos hasta en un 80%.

Otro hallazgo significativo involucró a la familia de dinoflagelados Symbiodiniaceae, simbiontes esenciales para los corales. Las señales genéticas de estos organismos alcanzaron picos regularmente alrededor del mediodía en las aguas del arrecife, sugiriendo ciclos diarios de liberación, crecimiento o recambio vinculados a las condiciones de luz y al metabolismo del coral.

El equipo de investigación, liderado por el Dr. Herdís G. R. Steinsdóttir bajo la dirección del Dr. Miguel J. Frada y el Dr. Derya Akkaynak, tomó muestras de agua cada seis horas para capturar estos cambios rápidos. Combinaron técnicas como la secuenciación genética, la citometría de flujo, tecnologías de imagen avanzada y mediciones biogeoquímicas para obtener una visión detallada basada en el tiempo.

Los ritmos diarios observados fueron tan fuertes como, y a veces más fuertes que, las diferencias estacionales, lo que subraya la importancia crítica de la hora del día al estudiar estas comunidades. Los investigadores sugieren que estos ciclos microbianos diarios podrían servir como indicadores sensibles de la salud y el funcionamiento de los arrecifes en un contexto de cambios rápidos en el océano, ofreciendo un nuevo método para monitorear la vitalidad de estos ecosistemas.

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