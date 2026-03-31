Científicos descubren sorprendente desencadenante cerebral de la hipertensión

Un equipo de investigadores de la Universidad de Auckland identificó una región específica del cerebro que podría ser clave en el desarrollo de la hipertensión. Este hallazgo se relaciona con el área lateral parafacial, situada en el tronco encefálico, que regula funciones automáticas como la respiración.

Investigadores de la Universidad de Auckland hallaron un área del cerebro que activa nervios que aumentan la presión arterial. Este descubrimiento abre nuevas posibilidades para el tratamiento de la hipertensión (Foto: Especial).

La investigación reveló que esta zona se activa durante exhalaciones forzadas, como al reír, toser o hacer ejercicio. Según el profesor Julian Paton, director del Manaaki Manawa, Centro de Investigación Cardiaca, «la región lateral parafacial se activa cuando exhalamos con fuerza, utilizando nuestros músculos abdominales».

Además, los científicos descubrieron que esta área está vinculada a nervios que constriñen los vasos sanguíneos, lo que resulta en un aumento de la presión arterial. En experimentos, al desactivar esta región, la presión arterial de los sujetos se normalizó, sugiriendo su papel directo en la hipertensión.

«Hemos descubierto una nueva región del cerebro que causa hipertensión. ¡Sí, el cerebro es responsable de la hipertensión!», afirmó Paton.

Los investigadores sugirieron que los patrones de respiración, especialmente aquellos que implican un uso intenso de los músculos abdominales, pueden contribuir a la presión arterial elevada. Identificar estos patrones en personas con hipertensión podría ayudar a determinar la causa y guiar tratamientos más específicos.

El estudio fue publicado recientemente en la revista Circulation Research.

Un objetivo potencial para nuevos tratamientos

Los investigadores se preguntaron si se podría tratar esta área del tronco encefálico con medicamentos. Sin embargo, el tratamiento del cerebro con fármacos es complicado, ya que estos afectan a todo el órgano y no a una región específica como el núcleo parafacial.

El avance significativo llegó cuando el equipo descubrió que esta región se activa por señales provenientes de los cuerpos carotídeos, pequeños grupos de células en el cuello que monitorean los niveles de oxígeno en la sangre. Dado que estos cuerpos pueden ser atacados de manera segura con medicamentos, ofrecen un enfoque alternativo prometedor.

«Nuestro objetivo es atacar los cuerpos carotídeos, y estamos importando un nuevo fármaco que estamos reutilizando para reducir la actividad de los cuerpos carotídeos y desactivar, de manera remota, la región lateral parafacial de forma segura, sin necesidad de usar un fármaco que penetre en el cerebro», explicó Paton.

Este descubrimiento podría llevar a nuevas formas de tratar la hipertensión, especialmente en personas con apnea del sueño, donde la actividad de los cuerpos carotídeos aumenta cuando la respiración se detiene durante el sueño.

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