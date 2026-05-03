Científicos descubren un nuevo color perceptible mediante estimulación láser especializada

Un grupo de investigadores de Estados Unidos anunció el hallazgo de un nuevo color que, hasta ahora, solo pudo ser visto por cinco personas. La tonalidad fue bautizada como “olo” y, según quienes participaron del experimento, tiene una intensidad imposible de comparar con los colores conocidos. Los resultados fueron publicados en la revista Science Advances.

Investigadores de University of California, Berkeley y University of Washington usaron técnica experimental “Oz” con impulsos láser; tonalidad es un verde azulado extremadamente saturado. (Foto: Especial)

El descubrimiento fue realizado por especialistas de la University of California, Berkeley y la University of Washington. El nuevo color fue descrito como una tonalidad extremadamente saturada, cercana a un verde azulado o verde pavo real, aunque los científicos aclararon que no existe una referencia exacta dentro de la gama cromática tradicional.

La percepción de “olo” fue posible gracias a una técnica experimental llamada “Oz” , en referencia a “El Mago de Oz”. El procedimiento consiste en estimular de manera precisa determinadas células de la retina mediante impulsos láser. Los investigadores activaron específicamente los conos M, las células responsables de captar las longitudes de onda asociadas al color verde.

Austin Roorda, investigador de la University of California, Berkeley, aseguró que el color percibido era “como un verde azulado profundamente saturado” y explicó que incluso los colores más intensos conocidos parecían “pálidos” en comparación.

Los científicos explicaron que “olo” no puede observarse en condiciones normales porque no existe de manera natural en el entorno cotidiano. Tampoco puede reproducirse en pantallas, fotografías ni dispositivos digitales. Para percibirlo es necesario contar con el sofisticado equipamiento desarrollado especialmente para el experimento, capaz de estimular zonas muy específicas de la retina humana. La capacidad de ver este color podría variar entre las personas, dependiendo de la sensibilidad individual de los conos visuales.

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