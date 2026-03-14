Científicos despiertan bacteria de 5.000 años resistente a diez antibióticos modernos

Un grupo de investigadores ha despertado a una bacteria que llevaba 5.000 años congelada a 25 metros de profundidad y el resultado ha sido desconcertante: el microorganismo es inmune a diez tipos de antibióticos que los médicos utilizan hoy en día para salvar vidas. El hallazgo, publicado en la revista Frontiers in Microbiology, revela que la resistencia bacteriana existía mucho antes de la medicina moderna.

(Foto: Especial)

La protagonista es la cepa Psychrobacter SC65A.3, extraída de un núcleo de hielo milenario bajo estrictas medidas de esterilidad. Al enfrentarla en el laboratorio a 28 antibióticos de diez clases diferentes (utilizados para frenar infecciones urinarias, respiratorias o de la sangre), la bacteria resultó resistente a diez de ellos.

Los científicos han identificado más de 100 genes relacionados con la resistencia bacteriana en su genoma. Según Cristina Purcarea, investigadora principal del Instituto de Biología de Bucarest: «La resistencia a los antibióticos ha evolucionado naturalmente en el medio ambiente mucho antes del nacimiento de la medicina moderna».

Este descubrimiento abre dos vías de preocupación:

La amenaza del deshielo: los científicos advierten que, debido al cambio climático, el derretimiento de capas de hielo antiguas podría liberar estos microbios «acorazados» en nuestro entorno actual, enfrentándonos a patógenos para los que no estamos preparados .

los científicos advierten que, debido al cambio climático, el derretimiento de capas de hielo antiguas podría liberar estos microbios «acorazados» en nuestro entorno actual, enfrentándonos a . Mecanismos desconocidos: se han localizado unos 600 genes de función totalmente desconocida, lo que indica que estas bacterias poseen armas biológicas que la ciencia aún no alcanza a comprender.

Sin embargo, el hallazgo también ofrece una esperanza: en el corazón de esta bacteria milenaria se han hallado 11 genes capaces de inhibir o matar a otros virus y hongos. Este «arsenal» natural podría ser la clave para que las farmacéuticas desarrollen, irónicamente, los antibióticos del futuro basándose en secretos de hace más de cinco milenios.

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