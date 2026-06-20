Científicos españoles proponen que origen de células complejas involucró más actores de lo que se creía

Una nueva investigación realizada por científicos españoles sugiere que el origen de las células eucariotas, que forman animales, plantas y hongos, fue mucho más complejo de lo imaginado y que hubo actores inesperados en esta historia. Durante décadas, la teoría endosimbionte, impulsada por Lynn Margulis, explicaba que un microorganismo incorporó a otro en su interior y ambos establecieron una relación de cooperación que dio origen a las mitocondrias y cloroplastos. Sin embargo, el nuevo estudio propone que este proceso involucró una red más amplia de interacciones biológicas.

(Foto: Especial)

Los investigadores, en lugar de buscar evidencias en rocas, examinaron los genomas de organismos actuales para reconstruir la composición del LECA, el Último Ancestro Común de los Eucariotas. Entre los posibles participantes identificados aparece un grupo bacteriano conocido como Myxococcota, que podría haber contribuido al desarrollo de funciones relacionadas con los lípidos y con la formación de membranas celulares. Otro grupo denominado Planctomycetota habría desempeñado un papel importante en la aparición de compartimentos internos, una característica distintiva de las células eucariotas.

La investigación también plantea la posible intervención de un actor aún más inesperado: los virus gigantes del grupo Nucleocytoviricota, que pudieron facilitar intercambios de material genético entre distintos microorganismos, acelerando la aparición de nuevas capacidades celulares. Los científicos creen que LECA pudo surgir en entornos especialmente ricos en microorganismos, donde el intercambio de genes entre especies diferentes habría sido mucho más frecuente de lo que se asumía hasta ahora.

Los autores del estudio subrayan que han actuado con extrema prudencia, considerando solo evidencias genéticas especialmente sólidas y consistentes. Reconocen que la historia real podría haber sido incluso más compleja e involucrar a otros microorganismos aún no identificados. Lejos de derribar la teoría endosimbionte, este descubrimiento la amplía y enriquece, recordando que incluso las ideas más consolidadas pueden evolucionar cuando aparecen nuevas evidencias. Los resultados fueron publicados en la revista científica Molecular Biology and Evolution.

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