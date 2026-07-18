Científicos logran avances en la creación de espermatozoides humanos inmaduros in vitro

Un equipo de investigadores publicó en la revista Cell Stem Cell que logró generar espermatozoides humanos inmaduros a partir de células madre y cultivarlos dentro de una bolsa implantada en el riñón de un ratón. El procedimiento partió de células sanguíneas modificadas genéticamente para transformarse en células madre pluripotentes inducidas (iPS), que luego fueron impulsadas hacia etapas tempranas de la línea germinal masculina.

Varias empresas privadas también trabajan en el área, pero los investigadores se muestran cautos ante anuncios sin datos suficientes. (Imagen: Especial)

Las células trasplantadas lograron autoorganizarse en estructuras tubulares similares a las de los testículos y avanzaron hasta convertirse en espermatogonias, aunque ninguna muestra completó la maduración hasta formar espermatozoides maduros. El ensayo permitió observar fases iniciales de la línea germinal masculina y marca un avance en la comprensión de la biología reproductiva.

El experimento apuntó a reproducir pasos clave de la espermatogénesis humana en condiciones controladas. Seis meses después del trasplante, las células humanas se habían desarrollado hasta convertirse en espermatogonias, con una actividad genética similar a la observada en espermatogonias humanas normales. Sin embargo, la mayoría de las células detuvo su desarrollo en esa etapa, y ninguna llegó a formar espermatozoides maduros, un resultado que también se observó cuando el equipo realizó experimentos con monos macacos. Aunque ninguna muestra completó la maduración, el avance es significativo para estudiar causas de infertilidad masculina.

Eoin Whelan, biólogo reproductivo de la Universidad de Pensilvania y miembro del equipo, enmarcó el hallazgo como ciencia básica: «Abordamos esto desde una perspectiva de ciencia fundamental. Todavía nos queda un largo camino por recorrer antes de las aplicaciones clínicas». El avance abre una vía para estudiar etapas iniciales del desarrollo de los espermatozoides humanos e investigar causas de infertilidad masculina, ya que alrededor del 40% de los casos no tiene causa conocida. El estudio marca un avance en la comprensión de la biología reproductiva, aunque la aplicación clínica está lejana.

Kotaro Sasaki, biólogo del desarrollo de la Universidad de Pensilvania, señaló que la causa del freno en la maduración podría estar en diferencias entre especies, en particular entre espermatogonias humanas y células de soporte del ratón, donde la interacción entre células germinales y su entorno no sería intercambiable entre humanos y roedores. Amander Clark, bióloga de la UCLA, planteó que la próxima innovación tecnológica será incubar células humanas con células no reproductivas también humanas.

El desarrollo de sistemas modelo que reproduzcan etapas de la espermatogénesis humana es clave para pensar terapias, aunque las pruebas y el debate ético sobre reproducción con gametos in vitro aún están pendientes.

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