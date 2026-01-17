Científicos replican estructura de arañas para crear un material antiadherente

Inspirados en la biología de las arañas cribelares, un equipo de investigadores en Alemania ha logrado replicar en laboratorio las nanoestructuras que permiten a estos arácnidos evitar que se les pegue su propia seda. El estudio se centró en analizar el «calamistro», un peine natural ubicado en sus patas posteriores que usan para manipular los miles de filamentos microscópicos de sus telarañas.

Los científicos plantearon una pregunta central: ¿Cómo evitan las arañas cribelares quedar atrapadas en sus propias telas pegajosas? Para responderla, primero realizaron un experimento en el que afeitaron el calamistro de algunas arañas. El resultado fue que las nanofibras adhesivas de la seda se adhirieron firmemente a sus patas, confirmando la función crucial de esta estructura.

Al observar el calamistro con mayor detalle mediante microscopía, descubrieron que cada uno de sus pelos presenta diminutas ondulaciones a escala nanométrica. Estas irregularidades en la superficie son las que impiden el contacto directo y completo con los filamentos pegajosos de la seda, reduciendo drásticamente la fuerza de adhesión.

Tomando este diseño natural como modelo, el equipo procedió a replicar estas nanoestructuras en un material artificial. Utilizaron láseres ultrafinos para grabar patrones ondulados similares en láminas de PET (tereftalato de polietileno) recubiertas de una fina capa de oro.

El resultado fue una superficie con propiedades antiadherentes excepcionales, que imita la funcionalidad del calamistro de las arañas. (Foto: Especial)

Este avance, derivado de la biomimética (la imitación de modelos de la naturaleza para resolver problemas humanos), podría tener aplicaciones significativas en la manipulación de materiales delicados a nanoescala. La tecnología podría utilizarse para crear herramientas, revestimientos o componentes en industrias como la microelectrónica, la biomedicina o la fabricación de materiales compuestos, donde es crucial evitar la adhesión no deseada de partículas o fibras ultrasensibles. El estudio demuestra cómo los mecanismos evolutivos de los organismos vivos pueden ofrecer soluciones ingenieriles altamente eficientes.

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