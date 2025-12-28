Científicos revierten el envejecimiento de células madre sanguíneas al restaurar una proteína clave

Una investigación liderada por científicos de la Universidad de Illinois en Chicago identificó un mecanismo capaz de revertir parte del envejecimiento de las células madre sanguíneas. El estudio, publicado en la revista Blood, se centra en el papel del factor plaquetario 4 (PF4), una proteína cuya disminución con la edad actúa como un disparador clave del deterioro del sistema inmunitario y sanguíneo.

Las células madre hematopoyéticas, ubicadas en la médula ósea, son responsables de producir todas las células de la sangre y del sistema inmunitario. Con el envejecimiento, estas células pierden su equilibrio, generando un exceso de células mieloides (como algunos glóbulos blancos) y una reducción en la producción de células linfoides (como los linfocitos T y B, esenciales para la inmunidad adaptativa).

Este desbalance debilita las defensas, aumenta la inflamación crónica y eleva el riesgo de enfermedades de la sangre.(Foto: Especial)

El equipo científico, encabezado por la profesora Sandra Pinho, descubrió que el factor plaquetario 4 funciona en organismos jóvenes como un «freno» molecular que regula la división y el equilibrio de las células madre. Con la edad, la producción de esta proteína disminuye significativamente, lo que lleva a una proliferación celular descontrolada, mayor daño en el ADN y el desbalance observado.

Para probar esta hipótesis, los investigadores trabajaron con modelos de ratones. Observaron que los roedores con deficiencia de PF4 desarrollaban signos de envejecimiento acelerado del sistema sanguíneo. La sorpresa llegó cuando administraron PF4 recombinante (una versión sintética de la proteína) a ratones de edad avanzada durante más de un mes: las células madre hematopoyéticas recuperaron características funcionales juveniles, restablecieron el equilibrio entre los linajes celulares y mostraron menor daño en su ADN.

Los efectos no se limitaron a los modelos animales. En experimentos de laboratorio con muestras de médula ósea humana, el equipo comprobó que las células madre de donantes de mayor edad también respondían a la señalización del PF4, recuperando un fenotipo más juvenil.

La investigación destaca que el hallazgo no constituye una solución para revertir el envejecimiento de todo el organismo, sino una vía concreta para intervenir en el deterioro específico del sistema sanguíneo e inmunológico. Este mecanismo podría tener implicaciones prácticas significativas, como mejorar los resultados de trasplantes de médula ósea —donde actualmente se suele priorizar a donantes jóvenes debido a la mayor potencia de sus células madre— y desarrollar terapias para reforzar la inmunidad en personas mayores, reduciendo la vulnerabilidad a infecciones y el riesgo de ciertos cánceres de la sangre.

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