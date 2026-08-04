Científicos rusos descubren un mineral cuyo valor supera al oro

Científicos rusos descubrieron un nuevo mineral en la península de Kola, ubicada en el extremo noroeste del país, cuyo valor estimado supera al del oro. El hallazgo fue realizado por investigadores del Centro Científico de Kola de la Academia de Ciencias de Rusia, la Universidad Estatal de San Petersburgo y el Museo Mineralógico Fersman.

El nuevo mineral fue denominado Kola Ashcroftina y fue identificado luego del análisis de muestras obtenidas en una región reconocida por su enorme diversidad geológica (Foto: Especial).

El nuevo mineral fue denominado Kola Ashcroftina y fue identificado luego del análisis de muestras obtenidas en una región reconocida por su enorme diversidad geológica. Los especialistas indicaron que se trata de una composición que no había sido registrada anteriormente.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Educación y Ciencia ruso, el mineral contiene itrio, un elemento perteneciente al grupo de tierras raras, además de calcio, manganeso y flúor, características que lo diferencian de otros materiales conocidos.

Uno de los aspectos más destacados del descubrimiento es su estructura cristalina, considerada entre las más complejas observadas por la ciencia. Los investigadores señalaron que esta particularidad convierte al mineral en un objeto de gran interés para los estudios geológicos y mineralógicos.

Según los datos oficiales, una fina capa del material tendría un valor aproximado de 145 dólares por milímetro, una cifra que supera el precio del oro. Sin embargo, su valor está vinculado principalmente a su rareza científica y no a un uso comercial masivo.

El hallazgo vuelve a posicionar a la península de Kola como una zona clave para la investigación geológica mundial. Los científicos continuarán estudiando las propiedades de la Kola Ashcroftina para determinar su potencial y sus posibles aplicaciones futuras.

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