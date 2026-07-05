Científicos rusos y chinos crean material que mantiene estructura estable en temperaturas extremas

Científicos rusos y chinos han creado por primera vez en el mundo un material basado en el mineral sodalita que mantiene una estructura estable incluso en condiciones de temperaturas extremas, con un rango que va desde -262.15 °C hasta +826.85 °C, sin cambiar su tamaño ni estructura, según informó Maxim Molokeev, investigador principal de la Siberian Federal University. Se trata del material CASO con expansión térmica cero, un rango único para materiales con propiedades similares.

En el futuro, los investigadores planean ampliar el rango de condiciones de trabajo para que el material pueda operar en entornos aún más extremos. (Foto: Especial)

La característica principal del desarrollo es su estabilidad en condiciones extremas, lo que lo convierte en la base para la creación de dispositivos ópticos ultraestables. El material mantiene una estructura estable en condiciones de temperaturas extremas, con un rango que abarca más de mil grados Celsius sin variaciones dimensionales. Puede utilizarse en óptica espacial, sistemas láser e instalaciones energéticas.

Entre las posibles aplicaciones del material CASO se encuentran sistemas láser de alta precisión, peines de frecuencia ópticos, instrumentos astronómicos, sistemas de navegación por satélite e instalaciones litográficas de nueva generación. El desarrollo puede utilizarse en óptica y sistemas láser, así como en aplicaciones aeroespaciales y energéticas que requieran componentes con estabilidad dimensional extrema.

En el futuro, los investigadores planean ampliar el rango de condiciones de trabajo para que el material pueda operar en entornos aún más extremos. La creación de este material representa un avance significativo en la ciencia de materiales, abriendo nuevas posibilidades para tecnologías que requieren precisión y estabilidad en condiciones ambientales adversas. El estudio fue realizado en colaboración entre instituciones científicas de Rusia y China.

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