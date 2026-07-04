Científicos suecos mejoran superconductores modificando superficie de fabricación

Un equipo de la Universidad Tecnológica de Chalmers, en Suecia, ha encontrado una forma distinta de mejorar los materiales superconductores, que conducen electricidad sin resistencia y sin pérdidas de energía. En lugar de modificar directamente la composición química del material, los investigadores modificaron la superficie sobre la que se fabrica, creando un patrón diminuto de colinas y valles que guía la forma en que se acomodan los átomos del superconductor. El resultado fue una mejora notable: el material pudo mantener la superconductividad a temperaturas más altas y resistir mejor los campos magnéticos intensos.

Si esta estrategia se confirma y puede aplicarse a otros materiales, podría acercar la superconductividad a usos reales como electrónica más eficiente, componentes cuánticos más estables y sistemas capaces de trabajar donde los superconductores actuales aún fallan. (Foto: Especial)

Los superconductores son materiales capaces de mover corriente sin desperdiciar energía en forma de calor, lo que tendría un impacto enorme en electrónica, redes eléctricas, centros de datos y tecnologías cuánticas. La dificultad está en que muchos superconductores solo funcionan a temperaturas extremadamente bajas, y los campos magnéticos fuertes pueden debilitarlos. La superconductividad promete transportar electricidad sin pérdidas, pero sigue siendo difícil de sacar del laboratorio. Cualquier avance que permita trabajar a temperaturas más altas y en condiciones más exigentes resulta extremadamente valioso.

El equipo trabajó con una capa ultrafina de un material superconductor de la familia de los cupratos. En lugar de cambiar la composición del material, «esculpieron» la base sobre la que se apoya, creando un patrón que guía el acomodo atómico. La modificación de la superficie de fabricación mejoró el comportamiento del superconductor, permitiendo que mantuviera sus propiedades en condiciones más exigentes. Este enfoque abre una vía intrigante para futuras investigaciones, porque permite ajustar las propiedades del superconductor desde la superficie que lo sostiene.

El avance no significa que ya existan superconductores a temperatura ambiente en productos comerciales, pero aporta una idea interesante: a veces, un material no depende solo de inventar otro nuevo, sino de controlar mejor el entorno donde se fabrica. En materiales tan delicados, cambios a escala nanométrica pueden tener efectos enormes. Si esta estrategia se confirma y puede aplicarse a otros materiales, podría acercar la superconductividad a usos reales como electrónica más eficiente, componentes cuánticos más estables y sistemas capaces de trabajar donde los superconductores actuales aún fallan.

Comentarios

comentarios