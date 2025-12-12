Cierra Codhem 16 días de activismo contra la violencia de género

Para el cierre del programa de Actividades de los 16 Días de Activismo en contra de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas -del 25 de noviembre al 10 de diciembre- la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) presentó una videoconferencia sobre las principales funciones del organismo público autónomo, entre las que se contempla la defensa, difusión e investigación de los derechos humanos.
Al respecto, la Subdirectora de Atención a la Igualdad de Género, Sandra Tetatzin Contreras, precisó que la naturaleza autónoma e independiente del organismo defensor, que inició funciones en 1993, le permite actuar sin estar subordinada a ninguna otra autoridad estatal o municipal y que su razón de ser radica en la protección, la observancia, el estudio, la promoción y la divulgación de los derechos y libertades que otorga el orden jurídico mexicano a favor de todas las personas que habitan o transitan por el Estado de México, colocando siempre la dignidad humana como su valor central.
Agregó que la principal función operativa de la CODHEM es la atención y resolución de quejas presentadas por presuntas violaciones a los derechos humanos: “nuestro organismo está facultado para conocer e iniciar de oficio investigaciones por actos u omisiones de naturaleza administrativa cometidas por cualquier autoridad o persona servidora pública estatal o municipal y, cuando la Comisión concluye que hubo una violación, emite Recomendaciones a las autoridades señaladas, las cuales, si bien no tienen un carácter vinculatorio legal, se sustentan en un alto valor moral para buscar la reparación del daño y la no repetición de los hechos”, comentó.
Sandra Tetatzin expresó que más allá de la tarea de recibir y gestionar quejas, la CODHEM ejerce una activa labor de promoción y prevención. Esto incluye el desarrollo y aplicación de programas de capacitación dirigidos a personal de instituciones públicas y a la sociedad civil organizada y en general, se busca extender la cultura de los derechos humanos como pilar de la vida social. Además, aseguró, elabora y ejecuta programas especiales enfocados en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, víctimas del delito, y personas afectadas por el abuso del poder, incluyendo la atención a personas privadas de la libertad, las infancias y adolescencias.
Agregó que para cumplir con sus amplios objetivos, la Comisión mantiene una estructura de trabajo que incluye diversas Visitadurías Generales, Adjuntas y Especializadas, además de áreas de capacitación, investigación y un Instituto donde se imparte la Especialidad y la Maestría en Derechos Humanos y Emergentes.
Asimismo, se apoya de una importante red de Defensorías Municipales de Derechos Humanos a cuyos titulares certifica y capacita para que actúen como enlace permanente con la sociedad en los diversos municipios y ante los ayuntamientos, además de acercar la asesoría u orientación jurídica gratuita, disponible los 365 días del año.
En resumen, la CODHEM actúa frente a los abusos de las autoridades y como un ente educativo que promueve el respeto a los derechos humanos; como un mecanismo de apoyo que brinda asesoría y acompaña a las víctimas. Con ello, busca garantizar la igualdad sustantiva y la aplicación correcta de los instrumentos internacionales firmados por México en materia de derechos humanos dentro de su ámbito de competencia.