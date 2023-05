Cierran filas con Alejandra Del Moral el frente cívico nacional y unidos

Ante la desesperación de Morena, que busca sabotear los actos de campaña de la coalición Va por el Estado de México, las organizaciones Frente Cívico Nacional y Unidos mostraron su respaldo a la aliancista Alejandra Del Moral Vela.

Yo no necesito que hagan campaña por mí para ganar la gubernatura mexiquense, aseguró la abanderada del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza (Foto: Especial).

«Ayer nos mandaron a una persona a querer sabotear nuestro evento, no es la primera vez, ya lo hemos pasado más de seis veces y no importa, no importa cuantas plazas nos nieguen, no importa cuánta gente nos manden, aquí los esperamos, que se dejen venir, porque aquí sí hay candidata, sí hay ejército para poder defender al Estado de México», manifestó en referencia a la negativa de las autoridades municipales para realizar un acto de campaña en una plaza pública de Neza.

Del Moral Vela reconoció que su campaña empezó atrás y para quienes decían que la situación estaba complicada, les dijo que ya alcanzó a su adversaria «y en 29 días le voy a ganar la elección».

Sobre los actos de corrupción de Delfina Gómez, candidata morenista, «ella dice no fui yo, fue mi partido, pero ella firma los cheques, la corrupción no está en las instituciones, está en las personas».

La exlacaldesa dijo que “hay dos proyectos, uno que quiere enquistar una ideología política, uno que tiene como meta llevarle buenas cuentas a su jefe o el otro proyecto que encabezamos nosotros y ya digo nosotros porque me siento muy orgullosa de ser su candidata.”

En un acto de campaña posterior, la exfuncionaria expuso que su proyecto “se llama trabajo, compromiso, honestidad y amor a la tierra, porque yo no necesito que hagan campaña por mí, ganaré la gubernatura mexiquense”.

Arropada por cientos de vecinos del Distrito 21 y 41 de Nezahualcóyotl, la abanderada aliancista aseguró que luego de recorrer el Estado de México en estos días de campaña, hay algo muy claro, “ya la alcancé y le voy a ganar la elección el próximo 4 de junio”, subrayó.

Del Moral Vela resaltó que ella es una mujer hecha en la adversidad, en el trabajo y hecha en el calor de las batallas, “lo puedo decir con toda claridad”.

Resaltó que trabajará por el bien de las familias de Nezahualcóyotl sin importar colores de partido, “esperemos que el presidente municipal entienda que esto va más allá de ideologías políticas y quiera trabajar por el progreso de los habitantes del municipio”, agregó.

Durante su gobierno, la candidata de la coalición se comprometió a que trabajará en Neza con la construcción de una Ciudad Mujeres para atender de manera integral a todas las féminas del municipio y crear el ayuntamiento de Aragón el 126 de la entidad mexiquense.

En su intervención, el Coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, dijo que Alejandra Del Moral es una candidata que tiene toda la fuerza de la alianza y se le demuestra en cada recorrido de la entidad donde hay “cercanía, valor y verdad, por esa razón cuenta con todo el apoyo de los mexiquenses” para triunfar en los próximos comicios.

