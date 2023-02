Cierre de precampaña del PRI en Texcoco es “adelantar el rompimiento de lanzas”: MHG

Tras el anuncio de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, respecto al cierre de precampaña de Alejandra del Moral en el municipio de Texcoco, para el diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Maurilio Hernández González, esta determinación del PRI no es prudente, ya que es “adelantar el rompimiento de lanzas”.

Maurilio Hernández, coordinador de los diputados morenistas en la Cámara de Diputados, aseguró que ante la posibilidad de cruces entre los asistentes de ambos eventos, vale la pena que sean cuidadosos los responsables de las precampañas (Foto: especial diputados Morena).

“En el caso de los coordinadores de la campaña de la Alianza, a mí en lo particular me parece que no fue lo más prudente porque manda una señal equivocada, es adelantar el rompimiento de lanzas y no se trata de romper lanzas; se trata de llevar una información de propuesta la ciudadanía”.

Hernández González refirió que de manera anticipada Delfina Gómez, había dicho con anticipación que el cierre de su precampaña sería en Texcoco, ya que ella es originaria de ese lugar; en ese sentido, afirmó que lo que requiere la ciudadanía es que se dé un gran salto, y que haya civilidad, así como tener cuidad dentro de la logística en estos eventos de cierre de precampañas.

“Bien vale la pena que sean cuidadosos los responsables de las campañas a efecto de evitar precipitar una serie de confrontaciones innecesarias, ya que puede haber cruces entre los asistentes de ambos eventos; están en la libertad ambas campañas de definir donde hacen sus eventos y más, pero siempre por civilidad política también se debe tener prudencia”.

Finalmente, el diputado aseguró que los eventos no se van a juntar, ya que se estarán realizando en puntos distintos y hay una distancia de casi 9 kilómetros entre un punto y otro, sin embargo, estarán atentos a que no se genere alguna situación por lo que serán cuidadosos y responsables.

Comentarios

comentarios