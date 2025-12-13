viernes, septiembre 18, 2026
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Cierres viales y operativo de seguridad para final de fútbol

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Redacción Así Sucede
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La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) implementará un dispositivo operativo y cierres viales con motivo de la final de fútbol entre Toluca y Tigres, que se disputará este domingo en el estadio Nemesio Diez.

El operativo de seguridad, que se desplegará antes, durante y después del partido, contará con 1,067 elementos de la SSEM y recursos tácticos. Un componente central serán los cortes a la circulación: la Policía de Tránsito, en coordinación con la Policía Municipal, realizará cierres en avenidas y calles aledañas al estadio a partir de las 13:00 horas.

El objetivo general del dispositivo es preservar el orden y salvaguardar la integridad de los asistentes.(Foto:Especial)

Para las acciones operativas se dispondrá de 70 unidades oficiales, cinco motocicletas, 13 autobuses, 10 binomios equinos y dos caninos. El personal del Centro C5 realizará un monitoreo permanente a través de las cámaras de videovigilancia estatales ubicadas en puntos estratégicos.

Los elementos de la SSEM apoyarán a la seguridad privada del evento para evitar el ingreso de drogas, armas u objetos que puedan poner en riesgo a la afición.

La Secretaría de Seguridad recordó a la población que los números 089 (Denuncia Anónima) y 911 (Emergencias) están disponibles las 24 horas, así como sus redes sociales oficiales para reportes.

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