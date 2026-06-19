Cine, fútbol y momias, las opciones de entretenimiento en Toluca para el fin de semana

La Orquesta Sinfónica del Estado de México se presenta como cada a viernes en la Sala Felipe Villanueva a las ocho de la noche. Hoy interpretará obras de Mozart; Rossini y Bizet. el acceso general tiene costo de 85 pesos. Y mañana a las 13:00 horas la OSEM dará un segundo concierto en el Auditorio Municipal de Ecatzingo para el cual la entrada será gratuita.

(Foto: Especial).

Desde hoy, Centro Tolzú presenta la exposición fotográfica ‘Graciela Iturbide: Cuando la Luz habla’ de la reconocida fotógrafa mexicana Graciela Iturbide quien en 2025 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Artes. El acceso a la exposición tiene costo de 60 pesos y el boleto incluye la exposición ‘Era Sauria: Huellas Mesozoicas’. El horario de visita es de 10 de la mañana a seis de la tarde.

Continúan las transmisiones de los partidos de la justa mundialista en los llamados ‘Destinos Futboleros’, es decir, los Pueblos Mágicos del estado de México. Este viernes se transmitirán los partidos Estados Unidos contra Australia; Brasil contra Haití; Países Bajos vs Suecia; Ecuador contra Curazao; España contra Arabia Saudita y Nueva Zelanda contra Egipto.

Entra a su recta final la Tercera Temporada 2026 de la Compañía Universitaria de Teatro. Hoy y mañana a las cinco de la tarde en el Teatro Universitario Los Jaguares se presenta ‘El médico a palos’ y a las 19:00 habrá función de ‘El Mechacorta’. El acceso general es de 120 pesos.

El Museo Universitario de Historia Natural Dr. Manuel M. Villada presenta la exposición ‘Sexo en seis patas’ en la que a través de figuras a escala se explican algunas conductas reproductivas de 17 insectos. Además, ese mismo espacio exhibe cinco momias que fueron donadas al entonces Instituto Científico y Literario hace más de cien años. El horario de visita es de lunes a viernes de 10 de la mañana a cinco de la tarde con entrada gratuita.

La Cineteca Mexiquense tendrá varias funciones gratuitas este fin de semana. Mañana sábado a las 12:30 horas proyectará ‘Los tipos malos’; a las 14: 35 horas habrá función de ‘Las primeras’y a las 16:15 horas ‘El 5 de talleres’. Y el domingo a las 12:30 horas proyectará ‘Emma’; a las 14:15 horas ‘México 71’ y a las 15:40 proyectará ‘Atletico San Pancho’.

Y la cartelera de cine comercial está conformada por títulos como ‘Toy Story 5’; ‘El día de la revelación’; ‘Scary movie: terroríficamente incorrecta’; ‘Backrooms: sin salida’; ‘Obsesión’; ‘Amos del universo’, entre otros.

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