Cineteca Mexiquense despide el 2025 con ‘Fiestas de invierno’

En el marco de las celebraciones de fin de año, la Cineteca Mexiquense presenta el Ciclo Fiestas de Invierno, el cual está conformado por películas relacionadas con esta temática.

Cineteca Mexiquense se convierte desde esta semana en sede del 44 Foro Internacional de Cine (Foto: Especial).

Se trata de un ciclo que se presenta ésta y la próxima semana y su programación incluye filmes de distintas épocas y géneros como ‘¡Que bello es vivir!’, un filme del año 1946; ‘El origen de los guardianes’ película animada de 2012; la versión animada de ‘El Grinch’; ‘El joven manos de tijeras’, entre otros.

En entrevista para Así Sucede, Sara Jerónimo, directora de la Cineteca Mexiquense, indicó que por tratarse del periodo vacacional, serán cuatro las funciones que ese espacio tendrá diariamente iniciando la programación cerca del medio día. Además, aseguró que la programación del Ciclo Fiestas de Invierno es para toda la familia.

El Ciclo Fiestas de Invierno culmina la próxima semana y cabe mencionar que las películas que lo conforman tendrán funciones gratuitas.

La directora de la Cineteca Mexiquense indicó que además de ese ciclo también se proyectarán otros títulos, producciones de diversos países como Argentina; España; Venezuela; Estados Unidos; Francia; Canadá y Japón, proyecciones para las cuales el.acceso es de 45 pesos.

De igual manera, reiteró que la cineteca suspenderá actividades los días 24,25 y 31 de diciembre, así como el primero de enero y arrancará el año con el Ciclo Rumbo al Oscar, con el cual proyectará las películas que son candidatas al premio de La Academia.

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