Cineteca Mexiquense festeja su 7º aniversario con talleres, charlas y proyecciones gratuitas

La Cineteca Mexiquense te invita a celebrar su séptimo aniversario, del 19 al 24 de agosto, con talleres, proyecciones, conversatorios y exposiciones que contarán con la presencia de destacadas y destacados cineastas, actores y creadores del ámbito cinematográfico.

Actividades gratuitas para disfrutar del cine, el arte y la cultura en el 7º aniversario de la Cineteca Mexiquense (Foto: Especial).

La Secretaría de Cultura y Turismo reafirma su compromiso con la difusión, conservación y resguardo del séptimo arte en este importante recinto, a través de un amplio programa de actividades.

Las celebraciones inician con dos interesantes talleres: uno de actuación, el 19 de agosto, impartido por Betania Paniagua, directora del Grupo de Teatro de la dependencia; y otro de animación, el 20 de agosto, a cargo de Emmanuel Camacho. Ambos se realizarán de 10:00 a 14:00 horas.

También destacan dos conversatorios sobre filmes icónicos. El 21 de agosto se proyectará la película Obediencia perfecta, seguida de una charla con su director, Luis Urquiza, a las 18:00 horas. En el mismo horario, el 22 de agosto, Mario Zaragoza encabezará la conversación sobre Desierto adentro, dirigida por Rodrigo Plá.

El 23 de agosto se presentará Santa Sabina. Exorcismo en Los Pinos, del director Paco Guerrero, con la participación de Alfonso Figueroa en el conversatorio. Finalmente, el 24 de agosto, el público podrá disfrutar de la proyección y posterior charla sobre la película Un año perdido, del director Gerardo Lara.

Todas las actividades serán de entrada libre. Para más detalles y horarios, consulta las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo: @CulturaEdomex en Facebook, X e Instagram.

