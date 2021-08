Cineteca mexiquense ofrece tarde de cortometrajes en marco de Danzatlán 2021

Por primera ocasión, la Cineteca Mexiquense participó en Danzatlán 2021. Festival Internacional de la Danza, con la proyección de cortometrajes en torno a esta manifestación artística.

Fusiona Danzatlán, por primera vez, danza y cine con proyecciones de coreografías en este centro de artes visuales (Foto: Especial).

Previo a la exhibición de filmes, especialistas platicaron acerca de los cuatro cortometrajes presentados: de Cataluña, Four events, In my self I trust y Lynching; de Francia, Les Indes Galantes de Clément Cogitore.

En esta mesa participaron Gastón Pedraza Muñoz, fundador y primer Director de la primera estación de radio de la UAEM, UniRadio, Christian Plata Macías, quien perteneció a la Compañía Siroco Danza Contemporánea, y Baltazar Cuevas Carranza, licenciado en Danza folclórica mexicana y bailarín.

Los participantes coincidieron en que todas son piezas valiosas con importantes aportaciones para la danza.

El primer cortometraje proyectado fue Four events, a cargo del Merce Cunningham Workshop, cuyos bailarines presentaron una coreografía de quien fuera pionero en utilizar nuevas tecnologías en la danza como la cámara, así como espacios alternativos.

Siguió In my self I trust, filme contemporáneo que plantea la vida autómata que actualmente se lleva e invita a liberarse como seres humanos y dar cabida a la libertad a través del propio cuerpo.

Continuó Lynching, una metáfora de la dicotomía del bien y el mal, la metamorfosis de cómo algo se convierte en su opuesto; es un homenaje a David Lynch con claras referencias a este cineasta estadounidense.

Finalmente, proyectaron Les Indes Galantes, de Clément Cogitore, una ópera ballet con música de Jean-Philippe Rameau, que mezcla el hip hop con esta pieza clásica de 1735. Es una pieza muy fuerte que abre espacios para el espectador con esta coreografía abierta y con bailarines de break dance, originando una mezcla ecléctica impactante.

Los interesados pueden consultar las actividades de este festival, por Facebook y Twitter en @CulturaEdomex, así como en las redes sociales de Danzatlán 2021, en @FestivalDanzatlan.

