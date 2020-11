Citlali Ruiz está feliz de poder entrenar otra vez de manera presencial

Con apenas 13 años de edad, la clavadista mexiquense Citlali Ruiz está acostumbrada a largas sesiones de entrenamiento sin descanso, es por ello que se dijo feliz de poder entrenar otra vez de manera presencial.

Trabaja con la técnica para incrementar poco a poco la dificultad en sus ejecuciones (Foto: especial).

“En tantos años que he entrenado nunca había descansado tanto, sí lo hacía entre temporadas, pero nunca un periodo tan largo; en los ocho años que me la he pasado entrenando, al principio decía que era “un descanso, pronto voy a regresar”, pero después fue aumentando y era desesperante para mí, me daba ansiedad, ya que no tenía las actividades que estaba acostumbrada a hacer”, comentó la medallista de la Olimpiada Nacional 2019.

La deportista platicó que fue muy gratificante poder entrenar y realizar clavados, luego del periodo de confinamiento. “El primer día que regresé estaba muy feliz, pero terminando me sentía súper cansada y tampoco había hecho la gran cosa, sólo había tirado muy sencillo.

“La verdad no he empezado a tirar toda mi serie completa y hay cosas que al principio me costó volver a hacer y apenas que ya he estado haciendo otras cosas y me salen bien, me siento bien, me da mucha felicidad”, agregó la saltadora ornamental.

Citlali indicó que durante esta primera etapa de reincorporación se trabaja sobre todo en la técnica, con el objetivo de subir la dificultad en sus ejecuciones de manera gradual, con el objetivo de que una vez que se reinicien las competencias estar lista para participar y primero obtener un lugar en los Juegos Nacionales.

Finalmente, la clavadista recalcó que durante el periodo que no acudió a la fosa de clavados, estuvo trabajando desde casa. “Al principio hacíamos reuniones por Zoom, así no las pasamos, ahí el profesor nos veía y nos corregía cosas, hacíamos ejercicio para seguir manteniéndonos activos y hacer algo al menos, hace como un mes que regresé y estoy feliz por eso”, puntualizó.

