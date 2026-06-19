Ciudadanos​ viven la pasión del fútbol en el Destino Futbolero de Tenayuca junto a Raciel Pérez Cruz

En un ambiente de fiesta, identidad y gran entusiasmo, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz compartió junto a cientos de ciudadanas y ciudadanos la emoción del segundo partido de la Selección Nacional de México, el cual fue transmitido en directo desde la Plaza Wichita, en la emblemática zona arqueológica de Tenayuca.

​El presidente Raciel Pérez Cruz acompañó a las familias de Tlalnepantla durante la transmisión en vivo del segundo partido de la Selección Nacional (Foto: Especial).

Al pie de la imponente pirámide, este espacio público se vistió de verde, blanco y rojo para consolidarse como uno de los 14 destinos futboleros oficiales del Estado de México, promoviendo la sana convivencia familiar y el orgullo por nuestras raíces históricas.

​La jornada comenzó desde temprana hora con una activación deportiva a las 11:00 horas, diseñada para activar a la comunidad e integrar a los jóvenes a través del deporte.

Más tarde los asistentes pudieron deleitarse con una enriquecedora exhibición del ancestral juego de pelota y la presentación de danza folklórica, actividades que conectaron el fervor futbolístico actual con la riqueza cultural e histórica de la región antes de dar inicio a la transmisión del encuentro entre México y Corea del Sur.

​Durante los noventa minutos del encuentro, el alcalde Raciel Pérez Cruz, junto a las porras y vivas de las familias de Tlalnepantla, vibró con cada jugada del selectivo nacional en una pantalla gigante dispuesta para el disfrute de todos los asistentes.

En un gran espectáculo, el cielo de Tenayuca se iluminó con un moderno e innovador show de drones que cautivó las miradas de chicos y grandes, que confirmaron el compromiso del Gobierno de Tlalnepantla por ofrecer espacios seguros de esparcimiento, cultura y pasión deportiva en beneficio de toda la ciudadanía.

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