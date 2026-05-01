Claudia Sheinbaum elige Nezahualcóyotl para celebrar el Día del Niño

Entre niñas, niños, mochilas, sonrisas y ambiente de escuela, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez celebraron el Día de la Niña y el Niño con la entrega de la Beca “Rita Cetina”, un apoyo pensado para que estudiar no dependa del bolsillo de las familias.

Anunciaron apoyos directos de 2,500 pesos anuales para estudiantes de primaria pública.

Durante el encuentro realizado en Nezahualcóyotl, se informó que estudiantes de primaria pública recibirán 2 mil 500 pesos anuales mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, además de uniformes, calzado, mochilas y útiles escolares.

El objetivo es claro: que ninguna niña o niño deje la escuela por falta de recursos y que las familias mexiquenses tengan un respiro al inicio del ciclo escolar.

“Presidenta, estamos con usted, tiene todo nuestro respaldo, nuestro apoyo. Sabe que la queremos mucho y que el Estado de México no dejará de agradecerle todo lo que está haciendo por esa justicia social y por nuestras familias”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Los depósitos se realizarán en agosto, de forma directa y sin intermediarios. La información podrá consultarse en la aplicación del Banco del Bienestar o por teléfono, y el calendario de pagos se organizará por orden alfabético.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta beca forma parte de una política nacional para reducir desigualdades desde las aulas y fortalecer la educación pública.

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