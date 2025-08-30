Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez arrancan modernización vial con trenes de pavimentación

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez pusieron en marcha dos trenes de pavimentación que renovarán las principales vías de comunicación en el oriente del Estado de México, con el propósito de agilizar la movilidad y mejorar la seguridad vial en la región.

De acuerdo con Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en este primer bloque trabajarán los trenes en las carreteras Lechería–Texcoco y México–Texcoco, y en los próximos meses se entregarán diez más (Foto: Especial).

Los trenes están conformados por maquinaria que, de manera sincronizada, aplica y compacta material asfáltico, garantizando trabajos de calidad y durabilidad en beneficio de miles de automovilistas.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con este programa la Federación recupera el control de la conservación vial para asegurar obras de larga duración y mejorar la conectividad de los mexiquenses (Foto: Especial).

“Sé que estas obras van a beneficiar no solamente en servicios, sino también en la dignificación de los transeúntes y de quienes circulan por carretera, que podrán moverse con mayor calidad”, expresó la gobernadora Delfina Gómez.

