Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez arrancan modernización vial con trenes de pavimentación

La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez pusieron en marcha dos trenes de pavimentación que renovarán las principales vías de comunicación en el oriente del Estado de México, con el propósito de agilizar la movilidad y mejorar la seguridad vial en la región.
Los trenes están conformados por maquinaria que, de manera sincronizada, aplica y compacta material asfáltico, garantizando trabajos de calidad y durabilidad en beneficio de miles de automovilistas.
“Sé que estas obras van a beneficiar no solamente en servicios, sino también en la dignificación de los transeúntes y de quienes circulan por carretera, que podrán moverse con mayor calidad”, expresó la gobernadora Delfina Gómez.