Clima cálido, pronóstico para el valle de Toluca

El valle de Toluca amaneció este martes con temperatura de 9 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 7 grados. El pronóstico meteorológico prevé cielo mayormente despejado y soleado, con probabilidad de lluvias por la tarde.

El valle de Toluca tendrá clima caluroso, con temperatura máxima de 23 grados. Esperamos vientos de dirección norte, con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. 25 por ciento de probabilidad de lluvia.

El valle de Toluca tendrá cielo mayormente despejado (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, condiciones de cielo parcialmente nublado y presencia de bruma en la región; ambiente fresco a templado y frío en zonas altas. Durante la tarde ambiente cálido e incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, que estarán acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 7 a 9 grados y la máxima de 26 y 28 grados. Esperamos viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas 30 a 50 kilómetros por hora.

Frente frío acompañado de lluvias

El valle de Toluca tendrá cielo mayormente despejado (Foto: SMN).



El frente frío número 44 prevalecerá sobre el noroeste del país e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca en el norte del territorio mexicano, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), chubascos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, además de lluvias aisladas en Sonora, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Se prevé viento con rachas 70 a 90 kilómetros por hora en Sonora y con posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste), así como viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Canales de baja presión al interior y sureste de la república mexicana, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México.

Se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro, oeste y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur), finalizando a partir de este día en Chiapas (costa).

Comentarios

comentarios