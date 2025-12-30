Cielo medio nublado, pronóstico para el valle de Toluca

El valle de Toluca amaneció este martes con temperatura de 5 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 2 grados para hoy. Esperemos un día con cielo medio nublado. Presencia de bruma por la mañana.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será templada, con 17 grados. Tendremos vientos de dirección noreste con velocidad de 15 a 25 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es menor a 5 por ciento, pero no se descartan chubascos aislados.

Una masa de aire ártico mantiene temperaturas bajas (Foto: SMN).



Para el estado de México, durante el día se pronostica cielo nublado, por la mañana ambiente frío en la región; y muy frío en zonas altas. Por la tarde ambiente frío a fresco con probabilidad de lluvias aisladas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 0 a 2 grados y la máxima de 17 a 19 grados. Esperamos viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Masa de aire ártico disminuye temperaturas

El frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán, continuará en interacción con una vaguada en altura, manteniendo la probabilidad de lluvias fuertes con puntuales intensas en zonas del oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

En el valle de Toluca pronóstico de cielo medio nublado (Foto: SMN).



La masa de aire ártico asociada al frente mantendrá el evento de “norte” intenso y oleaje elevado en las costas de Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de fuerte a muy fuerte con oleaje elevado en el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Se mantendrá el ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México. Durante la mañana hay posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de la península de Baja California, en combinación con un río atmosférico y con la corriente en chorro subtropical, originarán rachas fuertes de viento, lluvias e intervalos de chubascos en el noroeste, occidente y sur del territorio nacional.

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