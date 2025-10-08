CNTE se manifiesta frente a Palacio de Gobierno de Toluca

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen un bloqueo frente al Palacio de Gobierno en la Avenida Sebastián Lerdo de Tejada en el municipio de Toluca.

Entre sus principales peticiones incluyen la conclusión de obras de escuelas el pago pendiente a profesores la resolución de basificaciones y recategorizaciones (Foto: Sonia Vilchis).

La movilización agrupa a manifestantes provenientes de municipios del Valle de México, como Chalco, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli, así como de puntos más alejados como Polotitlán.

De acuerdo con los profesores sus principales peticiones incluyen la conclusión de obras de escuelas el pago pendiente a profesores la resolución de basificaciones y recategorizaciones para los docentes agremiados a esta agrupación.

Estos puntos son considerados esenciales para mejorar las condiciones laborales y educativas en el estado de México

Los manifestantes indicaron que el objetivo de su presencia es exigir una audiencia con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez para abordar la problemática.

Señalan que los acuerdos sobre estas mismas demandas ya se habían firmado con anterioridad y manifiestan desconocimiento sobre las razones de su incumplimiento por parte de las autoridades por lo que han recurrido al bloqueo como medida de presión para asegurar su cumplimiento

