Codhem abre sus puertas para impulsar “Hip Hop por la Paz” y promover la cultura de paz

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), abrió sus puertas a la iniciativa nacional «Hip Hop por la Paz«, y presentar una Convocatoria que busca promover la cultura de paz y el diálogo entre jóvenes a través del hip hop, el rap y el arte urbano.

Foto: Manuel Luna

Esta iniciativa, es impulsada por Red Viral y el colectivo Bendito Estilo, y en la entidad cuenta con el apoyo de diversas organizaciones, como la Colectiva 50 + 1, Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México, y el sistema penitenciario del Estado de México.

Al respecto, Iraís Brito, secretaria general de la Codhem, señaló que las juventudes siempre tendrán aliados:

“Nuestras juventudes no están solas, siempre tendrán aliados y de ahí la trascendencia de este programa es un acompañamiento con la sociedad organizada, con la sociedad misma, con las instituciones, con esta casa de la dignidad de las libertades. Estamos mostrando que sumando esfuerzos, sumando en aquello que somos talentosos, podemos procurar, podemos generar que el talento que tienen nuestras juventudes se ha mostrado, pero tú sobre todo se ha potencializado y que sea dirigido a lograr una cultura de paz”.

La convocatoria está abierta a jóvenes de todo el país, para expresar su creatividad y sus propuestas para la construcción de paz a través de la música y las letras, con el objetivo de contrarrestar las narrativas que glorifican el delito, como los narcocorridos, y mostrar el hip hop como una expresión artística de inteligencia y creatividad.

Esta propuesta, también incluye la participación de personas privadas de la libertad en Centros Penitenciarios de todo el país, quienes están creando y componiendo sus propias canciones.

La fecha de cierre de inscripción será hasta el 20 de septiembre para recibir, letras y videos de centros penitenciarios, y hasta el 1 de octubre para participantes comunitarios. Los materiales y la postulación se deberán enviar al correo electrónico: hiphopporlapaz@gmail.com con su nombre, estado, edad, disciplina en participar, y video de su trabajo

Al sumarse al proyecto de hip hop por la paz Los interesados podrán integrar sea un equipo creativo en cada estado además del ganar estarán grabando una canción colectiva y un video profesional también pueden participar en actividades comunitarias eventos culturales visibilizar su talento a nivel nacional y representar a su región en el Congreso de La Unión otra de las actividades en caso de ganar es que serán parte de un libro y archivo audiovisual colectivo además podrán contribuir a un mensaje de paz desde el arte y la juventud.

La competencia seleccionará a ocho raperos y ocho raperas para participar en 32 «Cyphers» (batallas de improvisación) representando cada estado de la República, y las canciones presentadas contarán con un registro oficial gracias a una alianza con Santiago Nieto. Además, el objetivo del concurso va más allá de la simple premiación. Los organizadores, se comprometen a impulsar la carrera de los participantes, incluso aquellos que no lleguen a las 16 posiciones ganadoras, buscando conectar a los talentos con empresarios y ofrecer oportunidades como la participación en el Foro Internacional de la Mujer en Nueva York, en Naciones Unidas, para las mujeres ganadoras, pues l programa busca un impacto duradero, con la intención de impulsar a los talentos mexiquenses desde octubre.

Aunado a esta Convocatoría, se realizará una marcha por la paz el 21 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Paz, culminando con un concierto con las mejores canciones que se hayan recibido.

Los organizadores informaron que el jurado está compuesto por hiphoperos y cantautores reconocidos, quienes seleccionarán a los ganadores para presentarse en un auditorio importante de la Ciudad de México a finales de octubre y en el 80 aniversario de la ONU.

La iniciativa destaca la importancia de generar identidad y sentido de pertenencia entre los jóvenes, convirtiéndolos en actores, no objetos, de la construcción de paz.

Cabe señalar, que están participando CREWs (Colectivos), que llevan rap consciente a Centros de Rehabilitación, parques y escuelas, enfatizando el rol del hip hop puede ayudar en la transformación social y la importancia de la paz familiar como base para la paz mundial, así como para erradicar la violencia de género y promover la expresión emocional.

Cabe señalar, que en la conferencia se abordaron los desafíos que enfrentan los raperos que promueven un mensaje consciente, en contraste con las letras que glorifican la violencia o el narcotráfico. Al respecto, Karma, compartió su experiencia personal, destacando la dificultad de obtener apoyo para el rap consciente, pero enfatizando la importancia de entregar un mensaje positivo sin esperar recompensas materiales. Mientras que, CRAP, habló de la presencia del hip-hop en diferentes espacios, desde el graffiti hasta el transporte público, independientemente de su popularidad comercial.

