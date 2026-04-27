Codhem acompaña y observa consulta indígena y afromexicana en el Edomex

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México acompañó, en calidad de observadora independiente, el proceso de Consulta Libre, Previa e Informada dirigido a pueblos indígenas y afromexiquenses de la entidad, realizado con motivo del Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Se llevaron a cabo cinco Asambleas Regionales Informativas y Consultivas en Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco, con la participación de autoridades tradicionales, municipales, agrarias y comunitarias de las regiones convocadas (Foto: Especial).

Como parte de este ejercicio, se llevaron a cabo cinco Asambleas Regionales Informativas y Consultivas en Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco, con la participación de autoridades tradicionales, municipales, agrarias y comunitarias de las regiones convocadas. Este proceso considera a comunidades de 48 municipios con presencia de pueblos indígenas en el estado de Mexico, además de una Asamblea General programada en la sede del Poder Legislativo.

La región de Acambay integró a Aculco, Atlacomulco, Chapa de Mota, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, Nicolás Romero, Polotitlán, Soyaniquilpan de Juárez, Temascalcingo, Timilpan y Villa del Carbón; la región de San Felipe del Progreso, a Almoloya de Juárez, Amanalco, Donato Guerra, El Oro, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria; la región de Temoaya, a Capulhuac, Lerma, Metepec, Ocoyoacac, Otzolotepec, Temoaya, Toluca, Xalatlaco, Xonacatlán y Zinacantepec; la región de Texcoco, a Amecameca, Chalco, Ecatepec de Morelos, Teotihuacán y Texcoco; y la región de Tejupilco, a Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenango del Valle y Tianguistenco.

Durante las asambleas participaron representantes de los pueblos indígenas reconocidos en el estado de México: mazahua, otomí, náhuatl, matlazinca y tlahuica. La CODHEM observó que el proceso incorporara criterios de accesibilidad lingüística, pertinencia cultural, participación colectiva y respeto a las formas propias de organización de los pueblos indígenas y afromexiquenses.

El acompañamiento de la Comisión se realizó conforme a su papel de observadora independiente, con el propósito de verificar que las etapas informativa, deliberativa y consultiva se desarrollaran bajo estándares de derechos humanos, particularmente los principios de consulta libre, previa, informada, de buena fe, intercultural, culturalmente adecuada y con respeto a la libre determinación.

Esta consulta busca fortalecer el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas afromexiquenses como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como reconocer sus sistemas normativos internos, formas de organización, autoridades tradicionales, participación política, lenguas, cultura, medicina tradicional, territorios, recursos naturales y derecho a ser consultados frente a medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

Asimismo, la reforma plantea impulsar mejores condiciones de vida en materias como educación, salud, vivienda, alimentación y desarrollo económico, además de promover la participación de mujeres de pueblos indígenas y afromexicanas en condiciones de igualdad.

La Codhem refrenda su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afromexiquenses, así como con el acompañamiento institucional de procesos que fortalezcan su voz, su identidad, su autonomía y su participación efectiva en las decisiones públicas que inciden en su vida comunitaria.

Con este ejercicio, el estado de México avanza en el reconocimiento de una deuda histórica: escuchar a quienes han sostenido, con lengua, memoria, territorio y organización colectiva, una parte esencial de la identidad mexiquense.

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