Codhem fortalece la cultura de ética e integridad en el servicio público

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México llevó a cabo la conferencia magistral “La ética en el servicio público”, impartida por el Dr. Óscar Diego Bautista, investigador e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, con el propósito de fortalecer la formación permanente, la integridad institucional y la responsabilidad ética de las personas servidoras públicas.

Óscar Diego Bautista impartió la conferencia magistral “La ética en el servicio público”, dirigida a personas servidoras públicas de la Comisión (Foto: Especial).

Durante el acto de bienvenida, el presidente de la Codhem, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, agradeció al Dr. Adrián Ociel Millán Vargas, titular del Órgano Interno de Control, por hacer posible esta actividad, al señalar que la ética debe formar parte de la reflexión constante de quienes integran una institución defensora de derechos humanos.

Delgado Pérez convocó a las y los integrantes de la Comisión a actuar con congruencia dentro y fuera de la institución, al recordar que formar parte de un organismo defensor de derechos humanos implica una responsabilidad permanente frente a la sociedad. Asimismo, señaló que portar el uniforme institucional debe hacerse con orgullo, pero también con responsabilidad, porque cada conducta representa a la Codhem.

Por su parte, el titular del Órgano Interno de Control, Adrián Ociel Millán Vargas, explicó que esta conferencia forma parte de las acciones emprendidas para fortalecer la cultura institucional ética, la prevención de la corrupción y la atención de posibles conflictos de interés. Señaló que el OIC ha impulsado acciones orientadas a fortalecer instrumentos institucionales como el Código de Ética y el Código de Conducta, además de promover actividades de capacitación que permitan consolidar una cultura de integridad al servicio de las personas habitantes del Estado de México.

Durante su conferencia, el Dr. Óscar Diego Bautista explicó que la ética estudia la conducta humana y permite distinguir entre actos positivos y negativos, justos e injustos, virtudes y vicios. Al trasladarse al ámbito público, señaló, la ética permite reflexionar sobre la conducta que deben observar quienes ejercen una responsabilidad dentro del Estado, los gobiernos y las administraciones públicas.

El especialista expuso que la misión de las personas servidoras públicas debe orientarse al bien común, al servicio a la ciudadanía y a la construcción de una sana gobernanza. También señaló que la ausencia de ética pública abre paso a prácticas corruptas, mientras que la interiorización de valores fortalece la responsabilidad, la prudencia, el cumplimiento del deber y el trabajo por la comunidad.

La Codhem reiteró que la defensa de los derechos humanos comienza con la propia conducta institucional, por lo que continuará promoviendo espacios de formación, reflexión y mejora permanente para que el servicio público se ejerza con ética, responsabilidad, integridad y profundo respeto a la dignidad humana.

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