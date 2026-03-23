Codhem impugna bandos municipales mientras IP respalda ajustes al gasto electoral

1.⁠ ⁠Para una parte del sector empresarial, el “plan B”presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia electoral es viable y sería un camino para reducir el gasto excesivo que se tiene en materia de representación dentro de los ayuntamientos.

2.⁠ ⁠La iniciativa presentada por la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para la creación de panteones ecológicos en los municipios de la entidad ya entró en vigor, marcando un cambio en la forma en que se realizan los entierros.

3.⁠ ⁠El diputado del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del estado de México, Héctor Raúl García, trabaja en una iniciativa para proteger la técnica artesanal del rebozo en el municipio de Tenancingo, con el objetivo de evitar su apropiación por parte de otras localidades.

4.⁠ ⁠Carlos Liñan tomó protesta como Presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México en sustitución de José Manuel Díaz.

5.⁠ ⁠Apostar por la tecnología y el involucramiento de datos digitales se convierte en una prioridad para modernizar y ampliar los canales de distribución de millones de pequeñas y medianas empresas en el país, mismas que contribuyen con el 60 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

6.⁠ ⁠Según el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno y del Consejo Estatal de Población, la entidad mexiquense registró una reducción histórica del 47 por ciento en nacimientos de madres adolescentes entre 2015 y 2024, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

7.⁠ ⁠Con el propósito de proteger a las personas mexiquenses y asegurar que los bandos municipales se ajusten a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar los derechos humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, promovió 80 acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en contra de diversos Bandos Municipales de 2026.

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