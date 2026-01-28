Codhem investiga casos de bullying en secundarias de Toluca

El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Víctor Leopoldo Delgado Pérez, informó que se han iniciado dos expedientes para investigar presuntas vulneraciones a derechos humanos relacionadas con casos de bullying en las secundarias Oficial No. 12 “Héroes de la Independencia” y Técnica No. 159 “Octavio Paz”, ambas en el municipio de Toluca.

(Foto: Jimena Ruelas).

Indicó que el año pasado, la comisión recibió un promedio de 5 mil 100 quejas en general, de las cuales aproximadamente 600 correspondieron al sector educativo. En lo que va del 2026, se han registrado entre 10 y 15 quejas generales en todo el estado.

Delgado Pérez destacó que la Codhem busca prevenir estas violaciones y está investigando los casos actuales para determinar si es necesario emitir una recomendación general a la Secretaría de Educación.

“Una recomendación en términos generales, es que la ciudadanía se acerque si es que tiene conocimiento de temas relacionados con violencia entre iguales, conocido como bullying, para que la comisión pueda tener conocimiento, pueda investigar estos casos y sobre todo prevenir”, subrayó.

El funcionario recordó que, durante 2025, la comisión emitió 17 recomendaciones, principalmente dirigidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, algunos ayuntamientos, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) y el Instituto de Salud estatal (ISEM).

Asimismo, informó que se da seguimiento al 80% de las recomendaciones, logrando su cumplimiento. Delgado Pérez resaltó que, aunque los instrumentos de la comisión no son vinculantes, la fuerza moral de hacer públicas las recomendaciones permite que las autoridades las acaten.

Comentarios

comentarios