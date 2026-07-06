Codhem logra que autoridades responsables acepten todas las recomendaciones emitidas en 2025

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informa que, como resultado del diálogo institucional, la apertura de canales de comunicación y las gestiones impulsadas durante la administración del presidente Víctor Leopoldo Delgado Pérez, diversas autoridades reconsideraron su postura inicial y aceptaron recomendaciones que habían sido desestimadas en la administración anterior, concluida en septiembre de 2025.

(Foto: Especial).

Este avance representa un paso relevante para la protección efectiva de los derechos humanos, especialmente porque las recomendaciones aceptadas están relacionadas con casos vinculados a procuración de justicia, acceso a la salud, protección de niñas, niños y adolescentes, actuación de cuerpos de seguridad y responsabilidades de autoridades educativas.

Entre las autoridades que aceptaron recomendaciones previamente desestimadas se encuentran la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, el Ayuntamiento de Huixquilucan y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Las recomendaciones contemplan medidas como atención médica, psicológica y psiquiátrica; inscripción de víctimas en el Registro Estatal de Víctimas; compensaciones; disculpas institucionales; capacitación de personas servidoras públicas; fortalecimiento de procesos administrativos; vistas por responsabilidades y acciones orientadas a evitar la repetición de violaciones a derechos humanos.

Las recomendaciones aceptadas durante la actual administración son la 5/2025 y 9/2025, dirigidas a la FGJEM; la 11/2025, dirigida al Ayuntamiento de Huixquilucan; la 13/2025, dirigida a la FGJEM y al DIFEM; así como la 16/2025, dirigida al ISSEMyM, lo que refleja una ruta de trabajo sostenida para atender asuntos que permanecían pendientes.

Además de estas aceptaciones, en este periodo se alcanzó el cumplimiento de recomendaciones emitidas en ejercicios anteriores, lo que confirma que la defensa de los derechos humanos exige seguimiento permanente, no solo emisión de documentos.

En lo que va del 2026 se registró el cumplimiento de la Recomendación 4/2023, dirigida a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; así como de la Recomendación 12/2022, dirigida a la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Control Penitenciario y la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.

La aceptación y cumplimiento de estos instrumentos permite avanzar en la restitución de derechos de las víctimas y fortalece el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos: prevenir, investigar, sancionar, reparar y garantizar la no repetición.

Es importante resaltar que las cinco recomendaciones emitidas por la actual administración que encabeza Delgado Pérez han sido aceptadas en todos sus términos, siendo señaladas autoridades como los ayuntamientos de Toluca y Atlacomulco, Servicios Educativos Integrados al Estado de México y la FGJEM.

Asimismo, confirma que las recomendaciones no son actos meramente declarativos, sino mecanismos fundamentales para corregir prácticas institucionales, impulsar mejoras administrativas y reconstruir la confianza ciudadana.

La CODHEM reconoce la disposición de las autoridades que aceptaron y dieron cumplimiento a estas recomendaciones, y refrenda que el trabajo coordinado, respetuoso y firme entre instituciones es indispensable para lograr resultados concretos en favor de las víctimas y de la sociedad mexiquense.

Con estas acciones, la actual administración de la Comisión reafirma su compromiso de mantener una defensa cercana, técnica y efectiva de los derechos humanos, privilegiando el diálogo institucional sin renunciar a la exigencia de verdad, reparación y justicia.

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