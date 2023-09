Codhem participa la en diversas actividades en el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto 

En el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón y la representante de la Red de Académicas Feministas, Margarita Vázquez Montaño firmaron un convenio de colaboración; la magistrada Julia María del Carmen García González dictó la conferencia magistral “Una visión integral de la interrupción legal del embarazo desde los derechos humanos” y se realizó el Foro “Por nuestro derecho a decidir”, con la participación de activistas feministas.

La presidenta del Organismo Defensor firmó un convenio de colaboración, se dictó una conferencia magistral y se efectuó el Foro “Por nuestro derecho a decidir”. (Foto: Especial).

Además, personal de la Casa de la Dignidad y las Libertades revisó el actuar de los cuerpos policiales que participaron durante las movilizaciones en diversos puntos de la entidad; y también 21 visitadoras y personal femenino auxiliar acompañó a las manifestantes en sus recorridos.

La firma del convenio referido fue atestiguada por la Magistrada Julia María del Carmen García González y por la Fiscal General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, y tras ello, Margarita Vázquez Montaño resaltó que se abre una ventana para el diálogo, la cooperación y el trabajo conjunto, que significa una gran señal para las mexiquenses, al ser el espacio idóneo para trazar una ruta social de vida basada en principios y valores humanitarios.

Explicó que la Red de Académicas Feministas es una organización nacional con origen en la entidad mexiquense que promueve la sensibilización en torno a los derechos humanos de las mujeres desde un enfoque interseccional, ya que como académicas tienen un compromiso político con la igualdad y la equidad, y como docentes, científicas, profesionistas, capacitadoras y activistas, pueden edificar puentes desde la teoría y la práctica feminista, para lo cual realizan actividades de divulgación en redes sociales, cursos, talleres y foros que promueven la Agenda Feminista, con herramientas de la academia y la interinstitucionalidad para aportar en México, en América Latina y Estados Unidos.

En la conferencia magistral “Una visión integral de la interrupción legal del embarazo desde los derechos humanos”, la magistrada Julia María del Carmen García González, precisó que para hablar de la interrupción legal del embarazo y aborto desde la igualdad y la no discriminación, se debe disasociar o quitar el componente de que una mujer necesariamente debe ser madre o debe casarse y reconoció que existen normas que tienen como únicas destinatarias a las mujeres y cuando el Estado criminaliza ciertas conductas, solo las castiga a ellas.

La magistrada puntualizó que el derecho a la salud entraña libertades y derechos; por un lado, está la posibilidad de controlar su libertad y cuerpo, que incluye la libertad sexual y genésica, es decir, si desea reproducirse o no, y no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consentidos; y por otra, el Estado tiene obligaciones como respetar la decisión de cada persona, proteger lo que decida y garantizar que ocurra, además, las instituciones públicas deben contar con personal que no sea objetor de conciencia y pueda practicar abortos seguros e higiénicos cuando sea necesario, pues en el mundo se registran cada año 25 millones de abortos inseguros.

En el Foro “Por nuestro derecho a decidir” moderado por la subdirectora de Atención a la Discriminación de la CODHEM, Belén Benhumea Bahena, participaron las feministas: Emma Obrador Garrido Domínguez, abogada y una de las pioneras del feminismo en la entidad mexiquense; María Matus, investigadora y activista por los derechos sexuales y reproductivos a través de la colectiva “Marías Acompañantes”; Rosario Salgado González, psicóloga y activista en pro de la educación integral de la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, acceso a la interrupción legal del embarazo; Lizbeth Marcelino Reyes, especialista en género, violencia y políticas públicas, y activista feminista.

Comentarios

comentarios