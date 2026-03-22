CODHEM promueve 80 acciones de inconstitucionalidad contra Bandos Municipales de 2026

Con el propósito de proteger a las personas mexiquenses y asegurar que los bandos municipales se ajusten a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar los derechos humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) , Víctor Leopoldo Delgado Pérez, promovió 80 acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en contra de diversos Bandos Municipales de 2026.

Defender la Constitución también significa impedir que disposiciones locales normalicen abusos o abran espacio a decisiones arbitrarias. (Foto: Especial)

Esta determinación se tomó luego del análisis jurídico de los 125 bandos municipales de la entidad, realizado por la Unidad Jurídica y Consultiva de la CODHEM. De la revisión se advirtió que, en 80 bandos, uno o varios artículos podrían ser contrarios a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, al afectar derechos fundamentales como la seguridad jurídica, el principio de legalidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el principio del interés superior de la infancia y adolescencia.

Entre los principales hallazgos se identificaron multas excesivas y disposiciones que no establecen criterios claros para las infracciones, lo que abre la puerta a decisiones arbitrarias y vulnera la seguridad jurídica de las personas. También se detectaron normas municipales que sancionan conductas que corresponden al ámbito penal, como maltrato animal, daños al medio ambiente, discriminación, uso indebido de sistemas de emergencia, disparo de arma de fuego y trata de personas. En estos casos, un municipio no puede invadir facultades que corresponden al Congreso del Estado ni crear esquemas que permitan que una misma conducta sea sancionada por dos vías distintas.

La CODHEM también advirtió disposiciones especialmente preocupantes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, al contemplar la posibilidad de privarlos de la libertad en el ámbito de la justicia cívica, lo que vulnera el interés superior de la infancia. Asimismo, se identificaron supuestos que ya habían sido invalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación previamente, por lo que su reincorporación resulta contraria al orden constitucional.

Los municipios cuyos Bandos Municipales serán impugnados son 80, entre ellos: Acambay, Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Cuautitlán, Chapa de Mota, Huehuetoca, Ixtlahuaca, Jilotepec, La Paz, Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocuilan, San Mateo Atenco, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tianguistenco, Toluca, Tultepec, Villa Guerrero y Zumpahuacán, entre otros.

Con estas acciones, la CODHEM reafirma que el orden público no puede sostenerse a costa de los derechos humanos. Ninguna autoridad municipal puede imponer sanciones fuera de la ley, invadir competencias que no le corresponden o establecer medidas contrarias a la protección de la infancia y adolescencia.

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