Codhem se pronuncia ante señalamientos de abusos en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) informa que inició de oficio una investigación por posibles violaciones a derechos humanos en agravio de personas adolescentes privadas de la libertad en el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, ubicado en el municipio de Zinacantepec.

La Comisión reitera que toda actuación se desarrollará con apego a los principios de legalidad, objetividad, debida diligencia e interés superior de la niñez y la adolescencia (Foto: Especial).

La actuación de este Organismo derivó de la detección de una publicación difundida en redes sociales y un medio digital, en la que se denuncian presuntos actos relacionados con abusos de autoridad, restricciones a la comunicación y visitas familiares, así como otras condiciones que podrían afectar los derechos de las personas adolescentes internadas.

Con fundamento en sus atribuciones legales, la CODHEM dio vista a la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad para que integre el expediente correspondiente y realice las diligencias necesarias que permitan esclarecer los hechos y determinar, en su caso, la existencia de vulneraciones a derechos humanos.

La Comisión reitera que toda actuación se desarrollará con apego a los principios de legalidad, objetividad, debida diligencia e interés superior de la niñez y la adolescencia, privilegiando la protección de los derechos de las personas adolescentes sujetas a medidas de internamiento.

Asimismo, refrenda su compromiso de dar seguimiento a este asunto y de ejercer las acciones que correspondan dentro del ámbito de sus atribuciones para garantizar la protección y defensa de los derechos humanos.

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