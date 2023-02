Codhem, un espacio espacio 100% libre de humo de tabaco

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna Araceli García Morón, recibió de manos del titular de la Secretaría de Salud estatal, Francisco Javier Fernández Clamont, el reconocimiento “Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones 2022” para la CODHEM, certificación otorgada por el Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones.

Las acciones legislativas y administrativas para los espacios libres de humo no atentan contra el régimen constitucional: MAGM. (Foto: especial).

Acompañada por el secretario general del organismo defensor, Jesús Ponce Rubio y el integrante del Consejo Consultivo, Óscar Sánchez Esparza, Myrna García, detalló que recibieron la certificación personas morales públicas y personas privadas, quienes asumen el mandato constitucional de respetar los derechos humanos y no poner en peligro el goce del derecho a la salud o mantener el goce del derecho de los no fumadores en edificios donde nos desarrollamos todos los días en la jornada laboral; y con ello, también se cumple con la obligación de las autoridades, de proteger el derecho humano a la salud y garantizarlo.

Ante el titular del Instituto de Salud Mental y Adicciones, Alonso Gutiérrez Novelo; el alcalde anfitrión Miguel Ángel Ramírez Ponce, representantes de 16 ayuntamientos, empresas, instituciones municipales y estatales, la presidenta de la Casa de la Dignidad y las Libertades explicó que la Conferencia de las Partes del Convenio Macro de la OMS para el control del tabaco, indica que los entornos 100% libres de humo de tabaco son la única forma comprobada de proteger adecuadamente la salud de las personas de efectos nocivos del humo del tabaco.

A nivel regional, dijo, México ocupa el sexto lugar con más fumadores adultos en América Latina, a pesar de ser una de las naciones donde más han aumentado los impuestos al tabaco y de otras medidas inhibidoras, por ello, y para proteger el derecho a la salud, el legislador federal mexicano determinó crear un marco regulatorio como la Ley General para el Control del Tabaco.

Dicha ley contiene una prohibición expresa de fumar en lugares públicos como parques, playas, hoteles, oficinas y restaurantes, así como la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio de productos del tabaco, por ello, los cigarrillos no podrán estar expuestos al interior de tiendas; legislación que ha sido aplaudida y reconocida por la Organización Panamericana de la Salud, que afirma que, el consumo de tabaco es la causa de muerte que más se puede prevenir en el mundo.

Precisó que, al asumir y cumplir lo dispuesto en la norma y contar con espacios libres del humo de tabaco estamos respetando los derechos humanos, estamos garantizando los derechos humanos y es importante clarificar que estas acciones legislativas y administrativas no atentan en forma alguna contra el régimen constitucional, sino todo lo contrario: el derecho a la salud está expresamente contemplado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el cuarto constitucional en su párrafo tercero.

La presidenta de la CODHEM puntualizó que los espacios libres de humo limitan no un derecho, sino una libertad de acción, que en este caso es la libertad de fumar, pero no podría hablarse de discriminación porque no limita el ejercicio del derecho, pues no existe un derecho a fumar, y sí, un derecho a preservar la salud.

García Morón aclaró que para las personas fumadoras subsiste su libertad de fumar si lo desean, pero es una acción, y todos podemos elegir de manera libre y autónoma el proyecto y el plan de vida que cada uno individualmente quiera seguir, sin controles, coacciones o restricciones indebidas por parte del Estado, con la salvedad de que tenemos un límite que es el orden público y los derechos de los terceros.

Cabe indicar que la iniciativa fue impulsada por el integrante del Consejo Consultivo, Óscar Sánchez Esparza, mientras que el cumplimiento de requisitos para que el edificio central y los de las Visitadurías de Tlalnepantla, Ecatepec, Tenango del Valle, Toluca, Nezahualcóyotl, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Temascaltepec, sean espacios 100% libres de humo de tabaco, estuvo a cargo de la Secretaría General que encabeza el maestro Jesús Ponce Rubio.

