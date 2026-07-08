Codhem y DIFEM firman convenio para proteger de derechos de personas con discapacidad

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) firmaron un a fortalecer la atención, orientación, canalización y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad en la entidad.

(Foto: Especial).

Durante el acto, el presidente de la Codhem, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, afirmó que la discapacidad debe de tener un lugar central en la agenda pública, asumirla como una realidad que exige respuestas articuladas, permanentes y sin intermediarios por parte del Estado. Señaló que este convenio busca modificar la forma en que las instituciones responden a las personas con discapacidad. Sostuvo que la dignidad debe de reconocerse implicando que las instituciones dejen de operar en paralelo para trabajar de manera conjunta, con objetivos compartidos, responsabilidades claras y mecanismos verificables.

El presidente de la Codhem destacó que el DIFEM atiende, acompaña y despliega programas en el territorio, mientras que la Comisión observa, orienta y exige que esa atención se realice bajo un enfoque estricto de derechos humanos. Por ello, subrayó que la inclusión no se mide en discursos, sino en accesos, oportunidades y ausencia de barreras.

Ante presidentas, presidentes, directoras y directores de Sistemas Municipales DIF, la directora general del DIF Estado de México, Karina Labastida Sotelo, refirió que en la entidad viven más de 17 millones de personas, de las cuales más de un millón tienen alguna discapacidad y cerca de 2.8 millones presentan alguna limitación, cifras que hacen indispensable fortalecer la coordinación institucional para garantizar respuestas oportunas, accesibles y sensibles.

Explicó que, a través de este convenio, se impulsará la capacitación y profesionalización del personal que integra los módulos de Protección de Derechos de los Sistemas Municipales DIF, con el objetivo de dotarlo de herramientas claras en materia de derechos humanos, brindar orientación adecuada, identificar posibles vulneraciones y canalizar oportunamente los casos hacia las Visitadurías de la Codhem.

Karina Labastida afirmó que las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras deben encontrar en las instituciones puertas abiertas, respuestas humanas y rutas claras de acción. Manifestó que muchas barreras no solo son físicas, sino también sociales, culturales y actitudinales, por lo que la inclusión debe construirse desde el trato cotidiano, la empatía y la voluntad institucional.

En este marco, el especialista en derechos humanos Gustavo Hernández Rivera impartió una ponencia en la que abordó la evolución de los modelos de atención a la discapacidad, desde visiones históricas de exclusión, marginación y rehabilitación, hasta el actual modelo de derechos humanos. Explicó que este enfoque reconoce a las personas con discapacidad como titulares plenas de derechos y obliga al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar su ejercicio efectivo.

Con esta firma, ambas instituciones refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para que ninguna niña, niño, mujer, u hombre con discapacidad tengan que enfrentar solas o solos una posible vulneración, discriminación o falta de respuesta institucional.

La Codhem y el DIFEM reiteran que no miden su trabajo por los convenios que firman, sino por los derechos que dejan de vulnerarse después de firmarlos. Por ello, darán seguimiento cercano a este acuerdo para que la inclusión se traduzca en atención digna, canales efectivos de protección y respuestas institucionales más humanas en favor de las personas con discapacidad del estado de México.

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