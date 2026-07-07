Codhem y Sistema Anticorrupción inauguran ciclo de conferencias “Voces Anticorrupción”

Como parte de las acciones para fomentar prácticas de anticorrupción y buen gobierno, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) abrió sus puertas para ser la sede del Ciclo de Conferencias “Voces Anticorrupción”, donde recibió a representantes de instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a personas servidoras públicas de otras instancias del Gobierno del Estado de México y de la propia Comisión.

Con especialistas nacionales y la participación de instituciones públicas, académicas y sociales, este espacio busca fortalecer la ética pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos humanos desde una visión preventiva e institucional (Foto: Especial).

En representación del ombudsperson mexiquense Víctor Leopoldo Delgado Pérez, el doctor Adrián Osiel Millán Vargas, titular del Órgano Interno de Control de la Codhem, aseguró que la jornada suma esfuerzos para seguir construyendo instituciones más íntegras y cercanas a la ciudadanía, y que las aportaciones que surjan de dicho ciclo contribuirán de manera decisiva al fortalecimiento de las acciones institucionales en favor de la prevención de la corrupción.

El combate a la corrupción dijo Millán Vargas, es una responsabilidad compartida que exige coordinación, profesionalización y, sobre todo, un firme compromiso con la ética pública y la defensa de los derechos humanos, congruentes con los principios de la Codhem.

Participó como ponente magistral el maestro Eduardo Bojórquez López, director general de Transparencia Mexicana, así como la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, impulsora del ciclo de conferencias.

Por su parte, el doctor Víctor Romero Maldonado, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, explicó que el ciclo de conferencias “Voces Anticorrupción” es un espacio de análisis multidisciplinario, que ha reunido a más de 20 especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional, provenientes de instituciones académicas como la UNAM, el CIDE, el Colegio de México y FLACSO México, entre otras, con el propósito de que las reflexiones generadas trasciendan cada foro sean sistematizadas y publicadas en una obra académica que permita poner esos conocimientos al alcance de las instituciones y de la sociedad.

El objetivo, aseguró Romero Maldonado, es ejercer un rol más protagónico para el desarrollo y aplicación de estrategias y soluciones innovadoras contra la corrupción, asumiendo una posición de liderazgo ante el desafío diario que invita a elegir la honestidad sobre la comodidad, la integridad sobre el interés personal y el bien común sobre el beneficio individual, para seguir trabajando en equipo por el Estado de México y sus instituciones.

El ciclo de conferencias tiene la finalidad fortalecer las capacidades individuales e institucionales, al impulsar nuevos conocimientos, metodologías de gestión, enfoques teóricos y buenas prácticas que contribuyan al fortalecimiento de los procesos orientados al combate a la corrupción, así como a la consolidación de una cultura de integridad como elemento fundamental para el desarrollo del estado y el país, en los ámbitos nacional e internacional.

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