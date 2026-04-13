Colecta de la Cruz Roja supera hasta 25% lo recaudado en 2025

La colecta anual de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México registra un incremento de entre 20 y 25% en lo recaudado en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el delegado estatal, Jorge Alberto Forastieri Muñoz.
Forastieri Muñoz destacó que este año se han superado las metas previstas, además de que la colecta ya no se limita a uno o dos meses, sino que se mantendrá activa durante todo el año.
“Vamos superando metas, vamos rebasando lo recaudado de lo del año pasado. A diferencia del año pasado, que tenía un periodo límite de uno o dos meses este la colecta, en este año se arranca y la colecta se mantiene todo el año”, subrayó.
Indicó que el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante el arranque de la campaña contribuyó a incentivar la participación ciudadana.
Sobre la iniciativa para reformar el Código Financiero, que plantea una contribución adicional de 51 pesos en el pago de refrendo y tenencia vehicular para financiar ambulancias y atención médica, señaló que actualmente se encuentra en análisis por parte del Ejecutivo estatal y ha tenido apertura en el Congreso local.
Forastieri Muñoz aseguró que los recursos recaudados son manejados con transparencia, mediante auditorías internas, externas y la supervisión de organismos especializados.
“Cada peso que recibe la Cruz Roja se va directamente a la sociedad, solo 4 centavos de cada peso se van al gasto administrativo de la Cruz Roja, prácticamente 96 de cada peso recibido se devuelve íntegro a la sociedad en operación”, resaltó.
Además de los servicios de ambulancia, la institución brinda atención prehospitalaria y hospitalaria, consultas médicas, capacitación y diversas acciones de ayuda humanitaria.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a continuar apoyando la colecta.
“Les pido encarecidamente, a toda la ciudadanía, tenga la solidaridad con la Cruz Roja, que la Cruz Roja es de ellos, es del pueblo, está para servirles a todos”, concluyó.