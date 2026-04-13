Colecta de la Cruz Roja supera hasta 25% lo recaudado en 2025

La colecta anual de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México registra un incremento de entre 20 y 25% en lo recaudado en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el delegado estatal, Jorge Alberto Forastieri Muñoz.

(Foto: Jimena Ruelas)

Forastieri Muñoz destacó que este año se han superado las metas previstas, además de que la colecta ya no se limita a uno o dos meses, sino que se mantendrá activa durante todo el año.

“Vamos superando metas, vamos rebasando lo recaudado de lo del año pasado. A diferencia del año pasado, que tenía un periodo límite de uno o dos meses este la colecta, en este año se arranca y la colecta se mantiene todo el año”, subrayó.

Indicó que el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante el arranque de la campaña contribuyó a incentivar la participación ciudadana.

Sobre la iniciativa para reformar el Código Financiero, que plantea una contribución adicional de 51 pesos en el pago de refrendo y tenencia vehicular para financiar ambulancias y atención médica, señaló que actualmente se encuentra en análisis por parte del Ejecutivo estatal y ha tenido apertura en el Congreso local.

Forastieri Muñoz aseguró que los recursos recaudados son manejados con transparencia, mediante auditorías internas, externas y la supervisión de organismos especializados.

“Cada peso que recibe la Cruz Roja se va directamente a la sociedad, solo 4 centavos de cada peso se van al gasto administrativo de la Cruz Roja, prácticamente 96 de cada peso recibido se devuelve íntegro a la sociedad en operación”, resaltó.

Además de los servicios de ambulancia, la institución brinda atención prehospitalaria y hospitalaria, consultas médicas, capacitación y diversas acciones de ayuda humanitaria.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a continuar apoyando la colecta.

“Les pido encarecidamente, a toda la ciudadanía, tenga la solidaridad con la Cruz Roja, que la Cruz Roja es de ellos, es del pueblo, está para servirles a todos”, concluyó.

Comentarios

comentarios