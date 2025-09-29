Colectivas marchan en Toluca; denuncian obstáculos para acceder al aborto en Edomex

En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, colectivas feministas y mujeres de distintas edades marcharon este fin de semana en Toluca para exigir que el derecho a interrumpir un embarazo se garantice de manera efectiva en el Estado de México.

Las colectivas demandaron al Congreso local aprobar leyes secundarias en materia de salud y protocolos hospitalarios, además de impulsar capacitaciones médicas, sanciones a quienes nieguen el servicio y la ampliación de la cobertura en todo el estado (Foto: RRSS).

Aunque la interrupción legal del embarazo fue despenalizada en 2024, las manifestantes señalaron que el acceso continúa siendo limitado, pues los servicios se concentran en unos cuantos hospitales y persisten prácticas de violencia institucional que dificultan el ejercicio del derecho a decidir.

La reforma aprobada por el Congreso mexiquense eliminó los artículos que criminalizaban el aborto hasta las 12 semanas de gestación; sin embargo, aún faltan leyes secundarias que regulen de manera integral el acceso al servicio. La ausencia de estas disposiciones provoca vacíos normativos en hospitales estatales y abre la puerta a dilaciones, trámites innecesarios e incluso la negación del procedimiento.

Durante la marcha, el contingente partió del parque Simón Bolívar y recorrió calles del centro de Toluca hasta llegar al Hospital de Ginecobstetricia del IMSS, donde denunciaron la falta de acceso a la interrupción legal y la violencia obstétrica que algunas mujeres enfrentan en partos y otros servicios médicos. A lo largo del recorrido, se realizaron actos de protesta frente a la iglesia de Santa Clara como rechazo a los mensajes religiosos que buscan frenar la implementación del aborto legal.

Las colectivas remarcaron que la lucha no termina con la reforma penal, sino con la garantía de una atención segura, gratuita y libre de discriminación.

Comentarios

comentarios