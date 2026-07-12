Colectivo Boa Mistura podría crear más obras en Ecatepec tras mural en Deportivo San Andrés

El colectivo español Boa Mistura, originario de Madrid, podría tener más participaciones en Ecatepec luego del mural que pintó en las canchas de basquetbol del deportivo San Andrés, ubicado en la colonia Los Bordos, en la región de La Cañada, comunidad localizada en las faldas de la Sierra de Guadalupe. Pablo Purón Carrillo, integrante del colectivo, relató que intervinieron el espacio deportivo con una pieza mural que se desarrolla en el piso de las dos canchas y trepa por las gradas, con la palabra «LUZ».

El colectivo espera que el mural haya tenido buen calado y que los vecinos sientan suya la obra. (Foto: Especial)

Uno de sus murales está en el Deportivo San Andrés, visible desde el Mexicable, donde la obra adquiere pleno sentido al poder leerse desde el transporte elevado.

El deportivo San Andrés forma parte de los espacios recuperados por el gobierno que encabeza la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien en mayo pasado inauguró su rehabilitación con el mural del colectivo madrileño. Pablo Purón mencionó que el colectivo busca hacer obras que tengan sentido en el lugar y trabajan principalmente con la letra, la tipografía, la palabra y el color para crear diseños. El colectivo, integrado por ocho personas, podría tener más participaciones en Ecatepec luego de esta intervención.

Boa Mistura ha realizado obras en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y ahora en Ecatepec, además de en países como España, Alemania, Portugal, Panamá, Filipinas, Estados Unidos, entre otros. El artista reconoció que en México existe una tradición de muralismo muy grande y que es entendido como arte popular. «Somos unos enamorados de México», dijo Purón, quien añadió que buscan dejar una obra nueva y que la comunidad la relacione y la sienta como propia.

(Foto: Especial)

Purón destacó que los espacios que interviene Boa Mistura se convierten en algo diferente para la población, invitando a su uso y convirtiéndose en parte de la utilidad de estas obras. «Nuestras obras están terminadas cuando la comunidad empieza a utilizarlas», afirmó, al señalar que la obra se completa cuando se ha jugado un partido de basquetbol o se ha hecho alguna actividad, y la comunidad la hace parte de su día a día.

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