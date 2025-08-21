Combate policía con operativos permanentes a motorratones en Toluca

El Gobierno municipal de Toluca reportó que, como resultado de los operativos contra los llamados motorratones, fueron detenidas 18 personas, 16 hombres y dos mujeres, además del aseguramiento de ocho motocicletas y 16 teléfonos celulares vinculados a distintos delitos, acciones que forman parte de la estrategia para reforzar la seguridad en la capital mexiquense.

Han sido detenidas 18 personas, se aseguraron ocho motocicletas y 16 teléfonos celulares.

La Dirección de Seguridad y Protección de Toluca informó que entre los casos más relevantes se encuentran las detenciones de Ángel Rafael «N» y Martínez Jaimes «N», quienes fueron puestos a disposición por el delito de encubrimiento por receptación, al circular en motocicletas con reporte de robo vigente. Asimismo, Héctor, Ricardo y José Alberto «N» fueron arrestados en diferentes fechas por robo con violencia a transeúnte, todos operando en esta misma modalidad delictiva.

De igual manera, Alfredo y David Fernando «N» fueron detenidos en enero, uno de ellos porta brazalete electrónico, mientras que Jesús y Vicente «N», con antecedentes desde 2020, también fueron vinculados a robos violentos.

Otros reincidentes como Ulises, Eduardo Maximiliano, Juan Martín, José Antonio y Ángel Axel «N» engrosan la lista de delincuentes puestos a disposición por este tipo de ilícitos.

En cifras generales, las autoridades reportaron 144 carpetas de investigación iniciadas con 165 personas detenidas por diferentes modalidades de robo. Entre ellas destacan 38 carpetas por robo con violencia, 28 por robo de vehículo automotor, 19 por robo simple y 16 por robo en lugar cerrado. También se registraron detenciones por robo a casa habitación, cristalazo, robo de autopartes, portación de armas y homicidio.

El Gobierno municipal de Toluca destacó que estos resultados son fruto del trabajo constante de la policía municipal en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía del Estado de México.

Comentarios

comentarios