Comercio informal, movilidad y economía marcan la agenda mexiquense

1. El comercio informal en Toluca continúa al alza y ha registrado un repunte aún más significativo durante el presente periodo vacacional, denunció el Patronato Pro Centro Histórico de Toluca.

2. El estado de México tiene camino por recorrer en promoción turística digital. Un estudio de la Universidad Anáhuac ubicó al portal oficial mexiquense en el lugar 25 nacional, con fortalezas visuales, pero también importantes áreas de oportunidad.

3. Se prevé que para el mes de octubre se ponga en marcha el corredor de transporte masivo Toluca-Metepec-Tenango, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad mexiquense. Destaca que el proyecto dará servicio a un millón 600 mil habitantes de 12 municipios del sur del valle de Toluca.

4. La campaña “Croquetomanía” concluyó en el Estado de México con la recolección de 93 toneladas de alimento para perros y gatos, además de cobijas, camas, transportadoras, correas, platos, juguetes y artículos de higiene que serán destinados al cuidado de animales rescatados o bajo resguardo,

5. Suman ya 308 días desde que inició la huelga que mantienen trabajadores del Nacional Monte de Piedad, por lo que el sentimiento de incertidumbre ante el regreso a clases.

6. El crédito bancario registró en junio su mejor desempeño mensual de 2026 al crecer 1.1 por ciento en términos reales y con cifras desestacionalizadas, impulsado por el avance simultáneo del financiamiento a empresas, consumo e hipotecas.

7. Con una inversión de 3 mil 76 millones de pesos y servicio para más de 460 mil habitantes, la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la entrega de la modernización de la autopista Toluca-Zitácuaro.

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